Renzi ha tre possibilità:

1) attendere le elezioni del 2023;

2) far saltare il banco subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio, prima che inizi il “semestre bianco”;

3) Ottenere la sostituzione di Conte e di alcuni ministri, senza passare per nuove elezioni.

Ciascuno di questi scenari, tuttavia, ha evidenti controindicazioni (per Renzi, ovviamente) e difficoltà di realizzazione.

Nell’ipotesi n.1, Renzi rischia di logorarsi, perdendo credibilità a furia di continue “minacce di far saltare il governo” che non si realizzano mai. Farebbe la figura del “can che abbaia ma non morde” e, nel frattempo, finirebbe per essere associato (agli occhi degli elettori) a tutte le evidenti magagne di questo governo.

Inoltre, dovrebbe superare lo scoglio di un’eventuale legge elettorale proporzionale con soglia di sbaramento, perchè IV rischierebbe di rimanere fuori dal Parlamento anche riducendo la soglia al 3%.

Potrebbe magari tentare di riprendersi il PD, approfittando della debolezza dell’attuale dirigenza a cominciare da Zingaretti, la cui inettitudine appare ormai evidente anche agli stessi elettori del partito….. ma si ritroverebbe a guidare un partito con una forte componente che lo vede come fumo negli occhi.

Oppure potrebbe tentare di costituire un’aggregazione di centro con Calenda e, magari, FI (o parte di essa).

Ma in ogni caso rimarrebbe per ben due anni in un governo con un PdC che ormai lo considera come un nemico e cercherà neutralizzarlo in tutti i modi.

Nell’ipotesi n.2, con elezioni in primavera, Renzi non sarebbe pronto ad affrontare una tornata elettorale con un partito che nei sondaggi naviga a malapena attorno al 3%. Il numero dei parlamentari di IV oltretutto si ridurrebbe, rispetto all’attuale compaggine renziana di deputati e senatori.

In caso di vittoria del centrosinistra, si ritroverebbe a dover scegliere di partecipare alla stessa identica maggioranza di oggi, con PD, 5 Stelle e LEU, oppure stare all’opposizione.

In caso di vittoria del centrodestra, non vedo proprio come Salvini e Meloni potrebbero accogliere Renzi nella nuova maggioranza di governo che si andrebbe a formare (anche se in politica vige la regola del “mai dire mai”).

L’Ipotesi n. 3, tutto sommato, per Renzi sarebbe la più conveniente ed, anzi, potrebbe trasformarsi in una vittoria.

Infatti, gli permetterebbe di intestarsi il merito di avere imposto il famoso “cambio di passo” al governo giallo-rosso, “liberato” dall’ormai ingombrante presenza di Conte, con un peso grillino ridimensionato – oltre che dalla debolezza interna del Movimento – dall’ingresso in maggioranza di nuovi parlamentari dell’ UDC e di FI (e magari pure di Azione, anche se Calenda allo stato pare irremovibile nella sua scelta di stare all’opposizione).

Inoltre, un simile scenario potrebbe consentire a Renzi di rimettere un piede in casa PD in posizione di “uomo forte”, in grado di esercitare una leadership ben diversa da quella dell’ “ameba” Zingaretti, rafforzando la posizione dei renziani ancora rimasti nel Partito.

Quanto a Mattarella ed ai “rumors” sulla sua intenzione di sciogliere le Camere in caso di crisi di governo…. francamente non ci credo, nemmeno se lo vedo.

L’obbiettivo di un “rimpasto”, tuttavia, non appare di facile realizzazione.

Da un lato, infatti, la compaggine parlamentare grillina è ancora oggi numericamente preponderante e difficilmente accetterebbe la perdita del PdC (i 5 Stelle considerano Conte come uno dei loro) e di alcuni ministeri. Renzi dovrebbe quindi puntare su una spaccatura del Movimento, con conseguente sostituzione dei parlamentari grillini dissidenti con altrettanti “centristi”.Dall’altro lato, poi, il “trattamento” piuttosto brutale riservato dalla Gruber alla Boschi, nell’ultima trasmissione di 8%, mi pare costituisca un chiaro messaggio dell’ “Establishment” (quello che governa davvero, anche se non siede in Parlamento) della serie: “Conte non si tocca”.Renzi sta chiaramente giocando una partita complicata e difficile, che potrebbe anche perdere malamente.Tuttavia, a prescindere dal fatto che piaccia o meno, il Renzi politico non va assolutamente sottovalutato.Lui è l’uomo che, stando fuori dal Parlamento, ha “manovrato” la nascita del governo 5S – Lega ed ha reso possibile la nascita dell’attuale Conte bis.Del resto, se si escludono Bettini e Bonaccini (a mio avviso un potenziale fuoriclasse), nessuno degli attuali dirigenti piddini possiede l’intelligenza politica di Matteo Renzi.

Renzi ha tre possibilità: 1) attendere le elezioni del 2023; 2) far saltare il banco subito dopo l'approvazione della legge di Bilancio, prima che inizi il "semestre bianco"; 3) Ottenere la sostituzione di Conte e di alcuni ministri, senza passare per nuove elezioni.

