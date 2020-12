Addio Campione.

Pablito, ci piace ricordarti così, tu eroe di quell’estate magica del 1982, la nazionale di Bearzot campione del mondo, gli italiani che invadono le piazze e le strade a festeggiare l’Italia in vetta al Mondo. Il batticuore, le sfide che hai vinto in quel campionato del mondo indimenticabile, la vittoria con il Brasile di Zico, l’Argentina di Maradona, la Polonia di Boniek e in finale la Germania di Rumenigge.

Ci risvegliamo con la brutta notizia che te ne sei andato, a 64 anni, per colpa di un male incurabile. Paolo Rossi, ci hai lasciato troppo presto, siamo sconvolti. Rimarrai nei nostri cuori, nel cuore di tutti gli italiani.

Il 2020 non ci lascia in pace. Basta!! non ne posso più anche lui si è portato via.Quest’anno se ne sta prendendo troppi!!!!! Condoglianze alla famiglia.Riposa in pace Pablito. Vi state “ radunando voi “ grandi campioni del passato per giocare nuovamente assieme in cielo.

