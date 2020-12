CHE BELLO ESSERE IL SUOCERO DI CONTE – CESARE PALADINO SI È FATTO REVOCARE LA CONDANNA CHE AVEVA PATTEGGIATO (2 MILIONI DI EURO DI TASSE EVASE) GRAZIE A UNA NORMA INSERITA DA CONTE IN UN DECRETO DI URGENZA SULLA PANDEMIA – SE LO AVESSE FATTO QUALUNQUE ALTRO PREMIER, COSA SAREBBE SUCCESSO? C’È ANCORA QUALCUNO CHE HA LA FACCIA TOSTA DI SOSTENERE CHE LE DOMANDE DELLE ”IENE” A OLIVIA PALADINO (PROPRIETARIA DELL’HOTEL PLAZA) FOSSERO INGIUSTIFICATE?

Grazie a una norma del governo Conte (inserita in un decreto sulla pandemia), il suocero di Conte si è visto revocare la condanna precedentemente patteggiata per aver evaso 2 milioni di euro di tassa di soggiorno. Sembra incredibile ma è vero, così scrive il Corriere della sera. Chissà che ne pensano Grillo, M5s, Anac, Antitrust. Chissà che ne pensa il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini, che oggi spiega come i 90 miliardi di euro di evasione fiscale annua siano la vera piaga che impedisce all’Italia di avere servizi efficienti e tasse più basse. Viene da chiedersi: se lo avesse fatto qualunque altro presidente del Consiglio, cosa sarebbe successo? C’è ancora qualcuno che ha il coraggio di dire che le domande delle Iene, contro le quali sono stati mandati a intervenire addirittura gli agenti della scorta del premier, non meritavano risposte? Ora i telegiornali e le trasmissioni Rai faranno il loro dovere giornalistico approfondendo questa vicenda e facendo loro le domande che alle Iene sono state impedite?

CHE BELLO ESSERE IL SUOCERO DI CONTE – CESARE PALADINO SI È FATTO REVOCARE LA CONDANNA CHE AVEVA PATTEGGIATO (2 MILIONI DI EURO DI TASSE EVASE) GRAZIE A UNA NORMA INSERITA DA CONTE IN UN DECRETO DI URGENZA SULLA PANDEMIA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo