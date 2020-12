Chiamate la neuro non la Magistratura

Qualcuno dice di non parlarne per non fargli propaganda ma non è possibile lasciar correre queste proposizioni del sig. Travaglio senza mettersi le mani nei capelli e senza intervenire. Lasciamo perdere la Magistratura troppo impegnata a gestire questioni correntizie e a tagliare nodi gordiani. Peraltro, il travagliatore è abile a scrivere in modo da evitare le sabbie mobili della giustizia, specialmente dopo le tante cause perse per calunnia. Qui la competenza è della Neuro. Solo un cervellotico amante della satira sanguigna può fare una connessione tra l’Anonima Sequestri di truculenta fama e l’attività politica di Matteo Renzi. Perché questo è quello che è successo con l’ultima articolessa di oggi titolata: Anonima Rignano e pubblicata sulla prima pagina de Ilfattoquotidiano che potrebbe anche chiamarsi Calunniaquotidiana

Leggete cosa scrive: Da che mondo è mondo, quando l’Anonima Sequestri prende qualcuno in ostaggio, chiama i famigliari per chiedere il riscatto. Invece l’Innominabile (Renzi) e gli altri italomorenti (quelli di Italia Viva) sequestrano Conte, ma non dicono cosa vogliono in cambio del suo rilascio. Siamo in presenza di una nuova forma di banditismo …politico (frase aggiunta per evitarsi un’altra denuncia)

Ma cosa ci si può aspettare da questo travagliatore che non ha la minima idea di cosa sia la politica e le sue implicazioni, che baratta le incompetenze con presunte onestà, che vive di vicende biliose buone per i bar di paese, con tutto il rispetto per i bar di paese (io ci vivo), che cucina e trangugia solo interiora, amando tuffarsi nelle acque putride dei meandri urbani?