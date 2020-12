Si sentono tirati in causa anche la “Questa quarta fila della sinistra italiana sottoprodotto della ditta dalemiana … “ e reagisce blaterando!

Con la voce del ministro Provenzano ribattono al grande discorso di Matteo Renzi al Senato dicendo, miseramente, che bisogna dare ascolto al 98% di Italiani che non vota Italia Viva. Questa quarta fila della sinistra italiana, sottoprodotto della ditta dalemiana presuntuosa e spocchiosa, ignora o fa finta di ignorare che gli italiani stanno abbandonando il premier Conte, sono sempre più insoddisfatti del suo modo di governare, cominciano a dubitare fortemente delle sue capacità di affrontare seriamente la pandemia e si cominciano a chiedere perché l’Italia sia il paese con il più alto numero di morti per abitante.

E’ vero che Matteo Renzi è il leader di una piccola (per ora) forza politica (certo non il 5% che dicono i ro siconi codardi) ma il suo discorso al Senato ha parlato al paese e lo ha fatto con un respiro ampio e con toni anche drammatici quasi a dire “fermatevi per il bene del spese!” e non a caso ha avuto il consenso di tante parti politiche compreso dentro il Partito di Provenzano.

SI! Ieri in aula, non solo Giuseppi, ma anche i governisti del PD, con a capo Franceschini e Gualtieri, hanno subito un brutto colpo. Gli applausi dei loro colleghi sono suonate come scudisciate, persino Zanda non è riuscito a trattenersi. Un brutto segnale per Zinga & C., quelle parole intense, pronunciate con passione e competenza, hanno scavato un solco e per qualche attimo è sembrato che a guidare il PD fosse ancora Renzi. Ha fatto un miracolo, farsi acclamare anche dall’opposizione non è da tutti, tant’è che Salvini ha lasciato lo scranno per stringergli la mano ed è un segno importante. È caduta anche l’invidia, in tanti hanno preso coscienza che il suo livello non è raggiungibile. Affrontare i punti principali del discorso, senza leggere un solo rigo, con una lucidità e con un rigore quasi scientifico, non è da tutti. Da ieri niente sarà più come prima, la vacuità del PdC dovrebbe consigliarlo a fare mille passi indietro e a non praticare le furbizie che l’infido Casalino gli consiglia, se così non sarà è meglio che torni da dove è venuto.

Piaccia o non piaccia #MatteoRenzi UNICO LEADER POLITICO ITALIANI ancora una volta ha fatto un grande discorso politico. Perché lui è : un politico. È lungimirante e ha un progetto. Sentire la commozione nelle sue parole, mi ha commosso e mi ha dato una certa inquietudine. Perché dietro quelle parole c’ era la consapevolezza dell’ ultimatum

E Matteo Renzi, se dice : A queste condizioni Italia Viva non ci sta. Vuol dire che non torna indietro. Sono dispensati quelli che scriveranno e o diranno.

Aveva detto che si ritirava. Si è dimesso da segretario del PD, e il PD lo ha nuovamente eletto con quasi il 70% dei voti .Si è dimesso da presidente del consiglio e ha ceduto l’incarico a Gentiloni. È un senatore eletto, nonché segretario del suo partito #ItaliaViva

Se non abbiamo Salvini e Meloni al governo, li dobbiamo a lui.

Nonostante sia il politico più odiato, da 4 anni è l’ unico artefice delle sorti del centrosinistra.

Non crederete certo che un Zingaretti, un Boccia o uno Speranza possano dettare le linee della coalizione. È lui, Matteo Renzi, Toscano, che ancora una volta tiene in mano l’ agenda

Piaccia o non Piaccia Matteo Renzi. Grande.

La “quarta fila della sinistra italiana sottoprodotto della ditta dalemiana … “Si sentono chiamati in causa e prendono il primo che trovano e le dicono! vai avanti te che a noi metterci la faccia non ci conviene. CODARDI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo