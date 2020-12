Lo attaccate perché ascoltando il RENZI vi rendete conto della vostra propria inadeguatezza e questo non potete perdonarglielo. Vero cara Lilli la lecchina.

La Gruber dopo la Boschi anche Ieri stasera ha affondato il colpo da tipica lecchina ,dalla lingua biforcuta: SOSTENENDO CHE

“Renzi oggi ha fatto solo show” adesso va bene tutto, si può non esser d’accordo sulle sue idee, ma arrivare continuamente ad offendere senza un minimo di critica costruttiva diventa alquanto fastidioso per chiunque. Oggi Renzi ha fatto il suo discorso, ha detto la posizione di un partito che è forza di Governo, ha legittimamente avanzato perplessità su delle linee guida.. a me non sembra uno show, a me sembra il minimo sindacale di quanto si debba fare in Senato fra i partiti e cioè discutere e dire la propria.. Scusate se sono volgare ma questo finto giornalismo impregnato di lecchite mi ha rotto veramente le palle…e vale per tutti !!!!!

Ho finito! ANZI NO E MI CHIEDO? Ma tutti quelli che in queste ore stanno commentando negativamente l’intervento di Renzi in Senato, di preciso di cosa soffrono? Non obbligatoriamente occorre essere d’accordo con lui, certo, ma non sarebbe male avere un pò di onestà intellettuale. Se dovete criticarlo ben venga, ma fatelo nel merito delle cose, e non eternamente sulle simpatie/antipatie, perché avete un po’ stufato.

Comunque: GENTE ROSICONA TANCUILLI Ieri in aula, non solo Giuseppi e setta Grillina, ma anche i governisti del PD, con a capo Franceschini e Gualtieri, hanno subito un brutto colpo. Gli applausi dei loro colleghi sono suonate come scudisciate, persino Zanda non è riuscito a trattenersi. Un brutto segnale per Zinga & C., quelle parole intense, pronunciate con passione e competenza, hanno scavato un solco e per qualche attimo è sembrato che a guidare il PD fosse ancora Renzi. Ha fatto un miracolo, farsi acclamare anche dall’opposizione non è da tutti, tant’è che Salvini ha lasciato lo scranno per stringergli la mano ed è un segno importante. È caduta anche l’invidia, in tanti hanno preso coscienza che il suo livello non è raggiungibile. Affrontare i punti principali del discorso, senza leggere un solo rigo, con una lucidità e con un rigore quasi scientifico, non è da tutti. Da ieri niente sarà più come prima, la vacuità del PdC e sette varie dovrebbe consigliarli a fare mille passi indietro e a non praticare le furbizie che l’infido Casalino gli consiglia, se così non sarà è meglio che torniate da dove siete venuti. CIAO.

LILLI LA BIMBA DI CONTE ! Dimmi perché attaccate di continuo Renzi e ITALIA VIVA ?

