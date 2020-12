Ho appena ascoltato l’intervento di #MatteoRenzi in Senato, in risposta alla decisione del Premier Conte, di istituire una task force di 300 consulenti che sostituiscono ministri e Parlamento. Non è una decisione istituzionale. Serve ad accontentare amici e conoscenti. Avete capito a cosa serve! Una cosa da far drizzare i capelli.

L’intervento di Renzi in Senato è stato forte, acceso, indignato. Non si accetta che Conte, al posto dei ministri e del Parlamento, metta un esercito di consulenti, che infili nel bilancio il Recovery Plan senza una discussione. Italia Viva non vuole poltrone ma il bene del Paese.

E i vari pennivendoli e i vari mistificatori hanno detto fino ad oggi

che il leader e i ministri di Italia Viva fanno ostruzione perchè

vogliono cariche. “Neanche uno strapuntino ” Ha detto Renzi.Italia Viva voterà NO.

Anche l’Europa, a mio parere giustamente non si fida della Burocrazia Italiana, e pretende giustamente che il piano, che sarà oggetto di attento monitoraggio sia redatto e seguito da tecnici capaci ed indipendenti dalla famelica sete di potere della politica a vari livelli. Il Recovery non è una torta da spartire, ma l’unica possibilità di rendere competitivo il nostro Paese ed efficiente la nostra burocrazia che è uno dei sette peccati capitali che affligge l’Italia e ne impedisce lo sviluppo.

Si l’Europa non si fida , per la burocrazia e non solo , non si fida di quei l’italiani ,che mandano al governo gente , che sono peggio della burocrazia , nemmeno io mi fido di affidarli tutti questi soldi , fanno bene ha monitorare anche un solo centesimo , di cosa ne fai dei soldi che ci danno, abbiamo già avuto esperienze negative

Mentre il Paese affonda nel vuoto della politica, Matteo Renzi è sempre una garanzia. Troppo spesso, purtroppo, ascoltato con colpevole ritardo. ultima modifica: da

