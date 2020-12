Noi non scambieremo il nostro sì alla proposta di governance con uno strapuntino o con un aggiungi un posto a tavola.

Non stiamo chiedendo che nella cabina di regia ci anche un ministro di un colore politico vicino al nostro.

Il 22 luglio abbiamo chiesto una cosa: di fronte ai 200 miliardi da spendere o il Parlamento fa un dibattito vero, oppure perdiamo la dignità delle istituzioni.Grande Renzi!

Ha appena finito di parlare in Senato Matteo Renzi. Il suo intervento ha riassunto ciò che da giorni tutti noi di Italia Viva abbiamo più volte ribadito. Renzi ha richiamato il Presidente Conte al rispetto del Parlamento e della Politica. Decidere in sede diversa dal Parlamento il futuro economico e sociale del paese, attraverso 300 persone nominate non si sa come e da chi, dopo aver tagliato il numero dei parlamentari italiani, vuol dire dare una spallata alla nostra democrazia. Rifiutarsi di avvalersi del MES (36 miliardi di euro) per destinare alla sanità pubblica solo 9 milioni di euro in più anni, vuol dire non avere contezza della necessità di uno sforzo economico molto più sostanziale per migliorare l’offerta sanitaria italiana. Lo stesso dicasi per la scuola, per il turismo, a cui il piano del Recovery Fund approntato da Conte destina somme irrisorie. Renzi ha parlato anche del Copasir, della fondazione parastatale ideata da Conte e impensabile in un momento in cui, per esempio vi è un intero equipaggio di pescatori italiani in mano dei libici da 101 giorni. Infine Renzi ha ribadito il disinteresse di Italia Viva per poltrone e incarichi. Infatti ha concluso il suo intervento mettendo sul piatto i due ministeri e il sottosegretario se il Presidente non rivedrà le sue decisioni riguardo alla gestione di quello che si prospetta come un nuovo piano Marshall per il nostro Paese. Se questo non avverrà Italia Viva esprimerà voto contrario.

