TERESA BELLANOVA!! SEI TROPPO BUONA CON QUELLA SIGNORA!! D’altra parte non poteva essere diversamente. Chi sta con I. V. Non può che essere così. Troppo signorile come il leader!!! Scoraggia vedere la tv con questo tipo di conduttori .. perché nn è possibile protestare presso il titolare del palinsesto . Ma per fare audience bisogna x forza essere così acidi. Chi addestra ed eccita queste persone. Altro che qualità televisiva anglosassone o americana.. nn aveva mica di fronte un mostro o cosa ..Brutto esempio di ‘aggressività’ da parte di una donna più matura su un’altra donna, giovane e brava, usando metodi tipici del più becero giornalismo maschilista . Gruber, squallore unico, questo non è giornalismo! è gossip puro e semplice e anche dei peggiori! Peccato per una giornalista perdere l’occasione di fare la giornalista, degradandosi a ruolo di provocatrice.Per non parlare della conduzione del programma è stato patetico , la Gruber , mancanza di etica professionale , non avendo argomenti validi per controbattere ha assunto un atteggiamento maligno , ostile e maleducato .LO HA FATTO PER EVITARE DI PARLARE DELL’AVVISO DI GARANZIA dal suo amico TRAVAGLIO E PER NON FARE CAPIRE QUANTO SIA INFANTILE E STUPIDA . Anche gli altri ospiti hanno fatto capire che era una domanda superflua! Povera Gruber, ha fatte vedere tutto il suo livore contro Renzi e I. V., neanche fosse il peggior dittatore! Sta veramente invecchiando, si tenga i suoi Travaglio e Scanzi! Guarderemo altro.

Ma Vedo una montagna di commenti e. Mi chiedevo se non fosse meglio evitare di offrire occasioni di visibilità e audience ad un certo giornalismo. Poi ho pensato che certi comportamenti ottengono il risultato opposto a quello atteso: se anche una sola persona ieri avesse apprezzato ed avesse cambiato idea su MEB e su ItaliaViva, sarebbe stata comunque cosa buona. #andiamoavanti.Una sola domanda: come fanno giornalisti e scrittori del livello di Beppe Severgnini e Gianrico Carofiglio, ad essere ospiti quasi fissi di questa vergognosa trasmissione. In conclusione si puo tranquillamente dire che la 7 è 8 e mezzo nuoce gravemente all’ intelligenza … unica cura ..non guardarla !!! Una giornalista disonesta e’ una donna che non ha rispetto ne’ di se stesso, ne’ dei suoi telespettatori.

TERESA BELLANOVA!! SEI TROPPO BUONA CON QUELLA SIGNORA!! D’altra parte non poteva essere diversamente. Chi sta con I. V. Non può che essere così. Troppo signorile come il leader!!! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo