A questo governicchio Conte non c’è alternativa? Ma alternativa non ci sarà se non la produci.

“Capisco tutte le ragioni, che tengono in piedi questo governo, non le condivido, eppure credo che, pur così malmessi, qualcosa di diverso si possa fare. Si tenga in piedi, turandosi il naso, questa maggioranza. Si attenda l’approvazione della Legge di bilancio. E siccome è evidente che per spendere bene le risorse prossimamente disponibili ci vuole un sicuro comando centrale, con l’autorevolezza per usare le necessarie competenze, ma davvero si pensa di affidare la ricostruzione del dopoguerra pandemico a questo signor Nessuno che briga tutto il giorno per diventare Qualcuno? Si licenzi questo intruso. Per tutto quello che sta per venire c’è bisogno a Palazzo Chigi, come minimo, di un cavallo di razza. Per il bene del Paese. Tra l’altro, questa sarebbe la più sicura assicurazione di vita per il governo sino a fine legislatura. I 5Stelle si metteranno di traverso? Per come li conosciamo, con la minaccia del voto anticipato quelli si bevono anche la cicuta. E questo dice tutto quello che penso di loro. Insomma, la politica del giorno per giorno si può fare al ribasso o al rialzo. Si scelga. Non può essere questo lo scatto che chiedono Bettini e Zingaretti? E di Renzi si e direi di più RENZI +GRAGHI e la certezza che si riuscirà a sfruttare al meglio l’opportunità che ci da l’Europa con il recovery fund, rendendo L’Italia un stato al avanguardia in tuti i settori che ci chiede il futuro.

