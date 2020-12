Bettini: “In caso di crisi urne inevitabili”. Renzi: “No, scommetto su altro”

Per il consigliere dem “senza Italia Viva il Governo non avrebbe più i numeri per andare avanti”

Se dovesse cadere il Conte bis, sottoposto a continue scosse, si tornerà inevitabilmente a votare? La pensa così Goffredo Bettini, consigliere politico del segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel suo appello all’unità nell’intervista concessa al Corriere della Sera. Non la pensa così Matteo Renzi, agitatore del momento, nella sua intervista al Messaggero in cui lascia intendere che prima si potrebbe cercare un nuovo equilibrio parlamentare. Chi difficilmente farebbe parte di questo nuovo consesso è Matteo Salvini, che però al Corriere della Sera offre nuovamente la disponibilità a un confronto con il Governo.

Goffredo Bettini al Corriere: “Se dovesse implodere, urne inevitabili”. “Sulla proposta che la maggioranza dovrà approvare in Parlamento” sul Recovery Plan “occorre una convergenza convinta delle forze sociali e dei partiti che sostengono Conte. Ci vuole collegialità, perché le risorse che abbiamo a disposizione una volta consumate non torneranno più. Va colta da tutti la solennità del momento”, esorta il dirigente dem. “Se l’attuale esecutivo dovesse implodere, per ragioni interne e non a causa dell’opposizione, sarebbe secondo me impossibile continuare la legislatura con altre soluzioni. Nessuno sarebbe più in grado di mettere in piedi ipotesi credibili. A quel punto ritengo inevitabili le urne. E tutti dovranno rispondere della propria parte di responsabilità nell’aver portato il Paese, in un momento così delicato, all’avventura di nuove elezioni”.

Parlando di Matteo Renzi, Bettini evidenziato che “ha contribuito a varare questo Governo. Sapeva di pagare un prezzo per la sua tradizionale avversione verso il M5S. Eppure in questi mesi abbiamo retto”. Ora “non so se, nella fase nuova che si sta aprendo, Renzi abbia intenzione di togliere il suo sostegno a Conte. Per certi aspetti non mi interessa leggere nella sua testa, piuttosto sapere che senza Italia Viva il governo non avrebbe più i numeri per andare avanti. Quindi, con pazienza, occorre ricomporre ascoltando tutti. E occorre, dall’altra parte, porre i problemi in maniera costruttiva”.

PS: IO! Mi auguro che Renzi tenga duro e faccia chiudere questo governo così insulso e così vecchio mi auguro che Mattarella prima di fare elezioni vagli la possibilità di un Draghi preemier con dentro le migliori persone come Cottarelli e l’appoggio anche delle opposizioni

Ma ci vogliamo finalmente mettere in testa che è proprio la pandemia, ad imporci un governo completamente diverso da quello nato, con la famosa mossa del cavallo, nel settembre di un anno fa? Niente elezioni, solo una nuova cabina di comando con in testa una persona dall’autorevolezza riconosciuta dalla stragrande maggioranza delle forze che oggi sono maggioranza e opposizione in Parlamento. Invece parliamo e cincischiamo di altro senza cogliere appieno la gravità del momento, sia per quanto riguarda la pandemia sia per quanto riguarda le ingentissime risorse oggi a disposizione per contrastarla e per ridisegnare una Italia completamente diversa da quella che ora abbiamo.

Non servono le elezioni, ma solo una soluzione eccezionale da trovare in Parlamento. Qui finalmente scopriremo di quanta responsabilità sono dotati quelli che la invocano sempre negli altri.

Intanto si registrano “virate” che non ci sarebbero state. I tecnocrati sono una cosa diversa da consultazione di tecnici ed esperti. Semmai ci ritroveremo in storie di mascherine, banchi a rotelli, maschere per ossigeno e siringhe di là da venire.

Bettini: “In caso di crisi urne inevitabili”. Renzi: “No, scommetto su altro” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo