I NUOVI MAZZIERI

Per carità, non li vedrete girare con catene, randelli, spranghe, loro usano la penna, il web e le emittenti amiche.

Dalle colonne del loro giornale, e con la sponda del gruppo editoriale Cairo, distribuiscono randellate a destra e a manca.

A chiunque si metta sulla strada del M5S.

Non guardano in faccia a nessuno.

Hanno attaccato violentemente persino il loro pupillo Di Battista.

Si è permesso di mettere in discussione addirittura la gestione del M5S.

Questione non ancora risolta ( rischio scissione).

Non c’è talk che non sia presidiato dalla indispensabile opinione di uno dei 3 o del supplente, il ridicolo Scanzi.

Ridicolo per le sue gaffe e affermazioni ultimative, ma non troppo, che durano al massimo un giorno.

Fuggono dai dibattiti, preferiscono i monologhi, preferibilmente in assenza dei loro bersagli (derogando sia loro che i conduttori dei talk al principio sacro del diritto alla replica, in questo caso difes).

Questi signori, che si definiscono giornalisti indipendenti, in realtà sono dei veri e propri attivisti politici.

Tra i più integralisti, dei veri e propri pasdaran.

Non disinteressati, un loro collega è stato candidato alla presidenza della regione Liguria, una loro amministratrice è entrata in un consiglio di amministrazione di una azienda pubblica, una bella poltrona; loro stessi, in qualità di opinionisti prendono ricchi cachet.

Non inganni la faccia pulita; non vanno in piazza, non fanno roteare catene. Peggio, usano il mezzo televisivo per distruggere reputazioni degli avversari, non risparmiando affetti, parentela e la cerchia amicale.

Eccoli li che fanno insinuazioni, dietrologie, immaginano teoremi, fantasie, ricamano e condannano sulle intenzioni, sentenziano su veline passategli da qualche PM amico

Lo chiamano giornalismo di inchiesta; nei Paesi civili lo chiamerebbero semplicemente PORCHERIA.

C’è un prezzo da pagare, qualche condanna per diffamazione; problema risolvibile, affinando la tattica: basta usare il condizionale, essere meno espliciti ed insinuare un po di più, il risultato non cambia.

L’importante è avere il megafono giusto; gruppo Cairo con i talk di LA7.

Ultimamente sembrano un po più nervosetti.

Il vento sta cambiando.

La audience dei talk scende, c’era da aspettarselo.

Invitando sempre gli stessi ospiti, affrontando sempre gli stessi argomenti, picchiando sempre gli stessi avversari, lo stesso refrein, sembra di assistere solo a delle repliche.

Alla fine il tempo e’ galantuomo, i fatti reali prendono il sopravvento sui teoremi fantasiosi, e la verità prevale.

Resta il rammarico per i danni ed il tempo perduto dietro a questi pennivendoli.

Ma questa storia che “alla fine il tempo è galantuomo” non mi convince mica tanto. Non che non sia vero: il tempo lo è stato anche con Nazismo Fascismo e Comunismo, ma sono passati decenni guerre e milioni di morti.Bisogna piuttosto reagire adesso, bisogna elaborare strategie per abbattere questo monopolio quasi decennale dell’informazione che è passato, seguendo gli esperimenti di GRC attraverso le liste di proscrizione dei giornalisti sul sacro blog di Grillo e le conseguenti ondate di insulti dei seguaci verso i giornalisti scomodi sui social, sulla conditio sine qua non di avere nei talk show esponenti grillini solo a patto di non ąvere contraddittorio, sull’acquiescenza filogrillina in funzione antiriformista di tanti giornalisti “de sinistra”. Perché il problema ormai non è solo il FQ.

I NUOVI MAZZIERI: Povera Italia. Questi pseudo giornalisti fanno opinione e intorbidiscono il confronto politico e la civile dialettica. Quando saranno silenziati sarà sempre troppo tardi.Disgustosi, ignobili cialtroni, la vergogna dell'ordine dei giornalisti!

