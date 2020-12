IL VERO DISASTRO VERRÀ DOPO SE NON LO MANDIAMO A CASA/ Il paese sarà bloccato per almeno dieci anni, niente crescita e molti sacrifici.

Il prezzo di questi giorni confusi e anche un po’ dementi consisterà in almeno dieci anni di ritardo nella nostra crescita. Non andrà tutto bene. Anzi, ci sono le premesse perché vada tutto male. Gli elementi che fanno pensare a questo sono tanti:

1- La situazione è oggettivamente grave. Sul fronte della pandemia c’è da dire che la gente vorrebbe vivere come viveva prima, senza troppe restrizioni (figurati se il virus viene a colpire proprio me). I presidenti di regione, i presunti governatori, si guardano bene dal combattere questo andazzo (come invece dovrebbero fare, se fossero politici decenti). Assecondano e chiudono volentieri un occhio.

2- In più si aggirano una serie di dementi abituali (Sgarbi è il più eminente e attivo, ma non è il solo) che negano l’esistenza stessa del virus e invitano la gente a fregarsene e a vivere, appunto, come prima. Il sistema dei media (giornali e tv) invece di bacchettare questi cretini, li mette in prima pagina e li valorizza. Il numero dei morti non scuote la non-fede di questi balordi. Nemmeno il discorso appassionato di Angela Merkel davanti al parlamento tedesco. Che cosa abbiano in testa i negazionisti è un mistero.

3- Il premier Conte, che è al suo posto per un colpo di fortuna (fra i grillini era uno dei pochi che era andato a scuola e che sapeva leggere e scrivere) si adegua. Il suo unico pensiero, ovviamente, è durare il più possibile.

In sostanza, a parte qualche virologo, che comincia a essere sbeffeggiato, non c’è nessuno che combatta seriamente questo virus, tranne medici e infermieri.

E ancora meno sono quelli che pensano al dopo, alle conseguenze economiche. Qui si sta spendendo, e è giusto, con grande abbondanza. Si stima che il debito pubblico cresca ormai di 200 miliardi all’anno . Presto arriverà a livelli insostenibili e l’Ue comincerà a chiederci i piani di rientro, che non esistono.

I progetti di crescita di Conte sono come il resto della sua attività di governo: pura acqua fresca.

Ma, come dicevano i vecchi saggi: i crediti sono incerti, i debiti sono certi.

E noi abbiamo solo debiti, e li stiamo aumentando. La resa dei conti arriverà. E sarà pesante.

IL VERO DISASTRO VERRÀ DOPO SE NON LO MANDIAMO A CASA/ Il paese sarà bloccato per almeno dieci anni, niente crescita e molti sacrifici.

