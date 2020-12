La sinistrasinistra, o perlomeno pseudo tale, quella che fa parte o si ispira a LeU e Art. 1, LORO SI CREDOVO FURBI! MA

Si può essere più furbo di un altro, ma non più furbo di tutti gli altri.

(François de La Rochefoucauld)

I furbi ci fottono sempre al momento giusto, nel posto giusto, col sorriso giusto. Camminano con sprezzo anche sopra la loro merda.

(Charles Bukowski)

Niente provoca più danno in uno Stato del fatto che i furbi passino per saggi.

(Francis Bacon)

La sinistrasinistra, o perlomeno pseudo tale, quella che fa parte o si ispira a LeU e Art. 1, a cui Bersani appartiene dopo la scissione dal PD, è quella che inveisce contro Renzi perché reo di aver tradito il PD, perché reo di aver rovinato la sinistra, perché reo di aver tradito i lavoratori per aver tolto l’art. 18 (che in realtà tolse Monti, ma la storia, si sa, per la sinistrasinistra si addomestica alla bisogna), reo talmente da essere considerato di destra, reo di avere un risultato elettorale al 2% (come se loro avessero percentuali di voto altissime, levissime, purissime). Quello che affermo non è il risultato di quello che dice Bersani o chi commenta nei post, ma da ciò che viene pubblicato giornalmente su pagine fb locali e non, da parte di dirigenti (che spesso si celano dietro nomi falsi e fanno finta di fare satira dialettale) e militanti che, molto spesso, non avendo vere argomentazioni politiche si danno alla diffamazione e alla scurrilità.

Se non fosse stato per Renzi e la sua mossa del cavallo, che ha portato alla nascita del Conte2, LeU, Art. 1 e sinistrasinistra varia, sarebbero evaporati come stavano già facendo. Ora invece, con la rappresentanza nel governo tramite Speranza (di nome e di fatto) si sono ringalluzziti e invece di lavorare in sintonia con Italia Viva, viste le comuni radici, si oppongono strenuamente che neanche contro la Lega

Renzi, in Senato ha fatto un discorso politico, un discorso che tutte le forze politiche degne di questo appellativo dovrebbero condividere perché riguarda il futuro del nostro paese, un discorso che, fra l’altro, ribadisce la posizione di coloro che appartengono e simpatizzano per Italia Viva.

E poi dicono che sia Italia Viva ad aver paura di perdere le poltrone, o ad aspirare ad averne altre!

La sinistrasinistra, o perlomeno pseudo tale, quella che fa parte o si ispira a LeU e Art. 1, LORO SI CREDOVO FURBI! MA ultima modifica: da

