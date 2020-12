Matteo Renzi: elezioni? Ampia maggioranza in caso di crisi. Esce allo scoperto, messaggio a Conte.

Matteo Renzi tiene sul chi va là Giuseppe Conte e lancia un messaggio: al voto in caso di crisi? No, prima occorre verificare se c’è una maggioranza. Il leader di Italia Viva esce allo scoperto in un’intervista al Messaggero: “Mi accusano di cercare la rottura ma lavoro per salvare il Paese. Scommetto su ampia compagine parlamentare per andare a elezioni nel 2023”. Riguardo al Recovery fund “ci sono duecento miliardi di euro che appartengono ai nostri figli, che noi prendiamo in prestito aumentando il debito pubblico e che servono per il futuro dell’Italia. Non accetto che qualcuno voglia spenderli alla chetichella, senza passare dal Parlamento. E non accetto che qualcuno possa esautorare il governo con task force e poteri sostitutivi. Io non lavoro per la crisi del governo, lavoro per evitare la crisi del Paese”.

E’ la politica, bellezza.