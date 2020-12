“Siamo noi, la generazione più felice di sempre. Siamo noi, gli ormai Setantenni, i nati tra gli inizi degli anni ’50 e la metà degli anni ’70.Tempi spensierati che non torneranno più! Poveri ragazzi d’oggi! Noi abbiamo avuto tutto soprattutto dei progetti per il futuro. Ora tutto é affidato al caso. Che tristezza!

Noi giovani degli anni cinquanta settanta siamo stati fortunati poiche’ figli di genitori che hanno avuto a loro volta alle spalle famiglie animate dalla spinta emotiva di venire fuori da quei gravami che la guerra aveva imposto,garantendo alla loro progenie la più potente delle armi,lo studio.Su tali presupposti i genitori dei nati negli anni cinquanta settanta hanno garantito sicurezza ai propri figli usando nel contempo il bastone e la carota ancora lontani da quel lassismo che sta dando un imprinting negativo su tanti giovani contemporanei.Non vera l’affermazione che ci fosse lavoro per tutti poiche’ gia’ negli anni ottanta la ricerca risultava difficile ed il lavoro di qualita’ poco garantito.Comunque nulla a che vedere con le attuali difficolta’ che a loro volta stanno affrontando nei propri ambiti familiari e sociali con i tempi difficili che la contemporaneita’ ci sta offrendo.

La generazione più felice di sempre. Siamo quelli che erano non tutti troppo piccoli per capire la generazione appena prima della nostra, siamo quelli del ’68, della politica e dei movimenti studenteschi.

Ancora troppo piccoli per comprendere gli anni di piombo, l’epoca delle brigate rosse e delle stragi nere.

Siamo quelli cresciuti nella libertà assoluta delle estati di quattro mesi, delle lunghe vacanze al mare, del poter giocare ore e ore in strade e cortili, delle prime televisioni a colori e i primi cartoni animati.

Delle Big Babol e delle cartoline attaccate alle bici con le mollette da bucato.

Delle toppe sui jeans e delle merendine del Mulino Bianco.

Dei gelati Eldorado e dei ghiaccioli a 50 lire. Dei Mondiali dell’82 e della formazione dell’Italia a memoria.

Di Bearzot e Pertini che giocano a scopa.

Siamo quelli che andavano a scuola con il grembiule e la cartella sulle spalle, e non ci si aspettava da noi nulla che non fosse di fare i compiti e poi di giocare, sbucciarci le ginocchia senza lamentarci e non metterci nei guai.

Nessuno voleva che parlassimo l’Inglese a 7 anni o facessimo yoga. Al massimo una volta a settimana in piscina, giusto per imparare a nuotare.

Poi siamo cresciuti, e la nostra adolescenza è arrivata proprio negli anni ’80, con la musica pop, i paninari e il Walkman.

Burghy e le spalline imbottite.

Madonna e il Live Aid.Delle telefonate alle prime fidanzate con i gettoni dalle cabine e delle discoteche la domenica pomeriggio.

Di Top Gun e Springsteen. Dei Duran Duran e degli Spandau Ballet.

Delle gite scolastiche in pullman e delle prime vacanze studio all’estero.

E poi c’era l’esame di maturità, e infine il servizio militare, 12 mesi lontano da casa, i capelli rasati e tante amicizie con giusto un po’ di nonnismo.

Nel frattempo magari un Inter Rail e infine un lavoro. All’Università ci andavi solo se volevi fare il medico, l’avvocato o l’ingegnere. Che il lavoro c’era per tutti.

Siamo cresciuti nella spensieratezza assoluta, nella ferma convinzione che tutto quello che ci si aspettava da noi era che diventassimo grandi, lavorassimo il giusto, trovassimo una fidanzata e vivessimo la nostra vita.

Non abbiamo mai dubitato un istante che non saremmo stati nient’altro che felici.

E, dobbiamo ammetterlo, per quanto il futuro ci sembri difficile, e per quanto questa situazione ci appaia incomprensibile e dolorosa, siamo stati felici. Schifosamente felici. Molto più dei nostri genitori e parecchio più dei nostri figli”.

