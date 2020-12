“Sarò tra i primi a farmi vaccinare e spero che a chi non si vaccina non sia permesso entrare nei negozi, ristoranti, aeroporti.

So che scateno un putiferio, ma lo penso sinceramente. Anche con l’arrivo dei vaccini tante persone immunodepresse saranno a rischio, bisogna pensare anche a loro. Non capisco questo sentirsi privati della libertà, ci mettiamo troppo al centro delle cose”.

Alessandro Gassman ha espresso un’opinione. Può farlo come tutti noi perché è un libero cittadino. E non merita l’ondata di odio che si sta beccando. Anzi, al contrario merita rispetto, perché sapendo che la sua opinione avrebbe provocato malumori, l’ha detta ugualmente, assumendosi anche un “rischio” presso il pubblico perché in fondo è un attore e gli attori vivono grazie al pubblico.

A lui complimenti per la schiettezza e il coraggio. E piena vicinanza per le offese che sta ricevendo.

