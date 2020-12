Ed ora ricomincia un altro film. Il reality contiano è stato un flop.

Domata la ennesima rivolta pentastellata sul Mes lasciando per ora soltanto quattro perdite, Conte si preparava a fare Bingo a Bruxelles.

Portando non solo questa preda ma anche quella dell’approvazione del Recovery fund in Consiglio dei ministri.

Immaginarsi come doveva sentirsi Giuseppi se fosse andata così.

D’altra parte e cose le aveva combinate per bene.

Si era parato con Pd e cinque stelle con la nomina di Gualtieri e Patuanelli e di Speranza si sa che ingoia tutto.

Dopo che gli aveva fatto preparare un piano di utilizzo del Mes a Marzo da 65 miliardi ma poi lo ripose nel cassetto ad Agosto.

E poi a Novembre quando aspirava alla leadership dei cinque stelle, disse che lui non avrebbe mai acceso quella linea di credito.

Smentendo ed umiliando Zingaretti.

Per cui le aveva passate tutte lisce fino a quel Consiglio dei ministri.

Magari aveva previsto che Italia Viva avesse mosso qualche rilievo ed era già pronto il mantra che Casalino doveva far sciorinare alla batteria dei gazzetteri dalla Gruber, a Travaglio ed al sempre presente Bersani che l’ha recitata papale papale.

“Sono un branco di guastatori che ricattano il governo per accrescere la loro visibilità e per avere qualche poltrona in più”.

Ma qualcosa non deve essere andata per il giusto verso.

Convinti di aver neutralizzato quello che per loro era la quinta colonna renziana e cioè Marcucci non si erano aspettati la reazione di Delrio tra i democratici.

Addestrato Bonafede nn si sarebbero aspettati che Di Maio sconfessasse in piena bagarre anti renziana proprio Conte per la sua mania accentratrice.

Non si sarebbero aspettata la reazione di Speranza che vede relegata la sanità a cenerentola del recovery.

E poi sorpresa delle sorprese non si aspettavano che Salvini uscisse dalla contrapposizione frontale e che si dichiarasse disponibile ad un governo di unità nazionale.

Insomma il trio delle meraviglia Conte, Casalino, Travaglio, con il solito Bonafede a rimorchio, si sono ritrovati a recitare il copione di “Una pallottola spuntata” per cui ora sì al rimpasto, ora sì a modificare il piano del Recovery fund, derubricato a bozza da correggere, ora sì alla verifica di governo, ora sì al coinvolgimento dell’opposizione.

Credevano di isolare Renzi con questa guerra lampo e si sono ritrovati isolati loro ed in terra nemica.

Con una pallottola spuntata in mano.

La politica è una cosa seria Conte boys.