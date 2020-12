Il microonde dell’Ilva.Manca ancora il piano ambientale. Il ritorno dello Stato nell’acciaio non fa nascere l’Ilva verde.

Aggiungerei che il piano ambientale è già compromesso in partenza ; ma non sembra che ci sia traccia nemmeno di un piano economico. L’Italia, anzi Invitalia, investe centinaia di milioni nello stabilimento, ma non si conoscono i tempi di rientro dell’investimento e nemmeno si conosce se, dopo le fasi di ristrutturazione ambientale, il prodotto dello stabilimento sarà in equilibrio con il mercato. In pratica, non vorremmo che anche per l’ex-ILVA si costruisca un forno di incenerimento di risorse pubbliche come è avvenuto anche nel recente passato con Aziende strategiche per il Paese, ma perennemente in passivo (passivo sempre coperto dai contribuenti italiani)

L’indizio è nascosto in una riga del comunicato stampa con cui ArcelorMittal ha annunciato l’accordo con il Governo per il nuovo corso dell’ex Ilva. Una riga scritta in piccolo: “Le condizioni sospensive al closing comprendono: la modifica del piano ambientale esistente per tenere conto delle modifiche del nuovo piano industriale”. Tradotto: la chiusura dell’accordo salta se non si modifica il piano ambientale. La prova che conferma l’indizio arriva da una fonte di Governo di primissimo livello: “Il piano ambientale arriverà il prima possibile”. Arriverà. Perché non c’è. Eppure è dal 4 marzo che lo stesso Governo ha annunciato la svolta green per mano pubblica.

Dopo dieci mesi, il risultato è decisamente più circoscritto rispetto all’annuncio. Al momento si sa che dentro lo stabilimento di Taranto sarà installato un forno elettrico. Non si sa però quando il forno sarà pronto e quindi quando la produzione a carbone sarà affiancata dall’elettrico. Così come non si sa quando si inizierà ad usare il preridotto, una materia prima che inquina poco e che permette di produrre a gas. Tra l’altro il preridotto è collegato a una nuova linea di produzione, esterna al perimetro aziendale. Quindi fuori dall’impianto. Anche qui il come e il quando sono da definire. Quello che si sa – e questo lo dice il Governo – è che circa un terzo della produzione di acciaio avverrà “con emissioni ridotte”. C’è anche la quantificazione della riduzione dell’inquinamento che sarà possibile grazie al preridotto: -93% a regime per l’ossido di zolfo, -90% per la diossina, -78% per le polveri sottili e per la CO2. Tralasciando che non ci conoscono tempi, modalità, cifre e previsioni del forno elettrico e del gas, comunque la produzione verde arriverà al massimo a circa un terzo della produzione. Il che significa che il ritorno dello Stato nell’acciaio non sancisce la nascita dell’Ilva verde. Introduce un elemento di innovazione importante dal punto di vista dell’ambiente e dell’inquinamento, ma la traccia principale della produzione a Taranto resterà quella dell’acciaio fatto con il carbone. Quello che inquina e che ha segnato la storia dell’Ilva dalla fine degli anni Novanta in poi, quando l’Italia e non solo hanno scoperto i danni dell’inquinamento, quando la sensibilità sull’ambiente si è fatta coscienza, politica come industriale.

Manca però un nuovo piano ambientale. Mittal chiede che venga modificato quello in vigore. E questo è un ragionamento logico perché se la produzione si tinge di verde allora è evidente che le prescrizioni in essere e che riguardano la produzione a carbone sono da correggere. Ma questo apre una grande questione, che investe Mittal e che investe anche lo Stato perché, come recita l’accordo siglato giovedì, avranno “il controllo congiunto” dello stabilimento a partire dal primo investimento di Invitalia, l’agenzia governativa che fa da perno all’intervento. I tempi sono strettissimi. I primi soldi – 400 milioni – dovranno essere versati entro il 31 gennaio. Ma torniamo alla questione. Lo Stato dovrà trattare con Mittal sul piano ambientale. Quale sarà l’esito di questa trattativa non è prevedibile, ma è il tema in sé della trattativa a generare più di un dubbio sull’azzardo dell’operazione acciaio di Stato. Un’Ilva green sarebbe dovuta partire da un piano ambientale chiuso, definitivo, non da una trattativa sull’ambiente con il coinquilino della cabina di comando.

Anche perché la modifica richiesta da Mittal va nella direzione di alleggerire il cronoprogramma degli interventi ambientali. Ma se la parte green dell’impianto è appesa a qualche elemento e non ha la forma di una strategia è evidente che nessuno può assicurare oggi che la nuova Ilva avrà un risanamento più efficiente rispetto a quello degli anni passati. Non è detto che andrà peggio, ma non è neppure detto che andrà meglio. Al di là del punto di caduta di questo ragionamento resta però l’evidenza del fatto che la promessa di un’Ilva green è stata disattesa anche da questo punto di vista.

Non è una questione secondaria. Tutt’altro. L’ex Ilva è anche inquinamento, la disperazione del quartiere Tamburi, i morti per tumore, le nuvole di polvere nociva. La questione ambientale è parte fondamentale della storia dell’impianto, della sua crisi, del ruolo che hanno avuto la magistratura e la politica nel determinare successi e insuccessi. E anche della scommessa che ha ingaggiato lo Stato, quella di essere gestore e titolare della nuova stagione industriale. Per capire quanto questa questione è cruciale per Taranto, per i lavoratori dell’ex Ilva, ma anche per i cittadini pugliesi, più in generale per il Paese, bisogna scavare nel passato. Per capire come le promesse sulle bonifiche e sul risanamento ambientale sono state tradite, a volte in parte, a volte totalmente.

Era il 26 luglio 2012 quando la magistratura decise di sequestrare l’area a caldo dello stabilimento. Perché inquinava troppo. Scrisse allora il gip di Taranto Patrizia Todisco nel decreto con cui dispose il sequestro: “Non può più essere consentita una politica imprenditoriale che punta alla massimizzazione del risparmio sulle spese per le performances ambientali del siderurgico, i cui esiti per la comunità tarantina ed i lavoratori del siderurgico, in termini di disastro penalmente rilevante (…) sono davvero sotto gli occhi di tutti, soprattutto dopo i vari, qualificati e solidissimi contributi tecnico-scientifici ed investigativi agli atti del procedimento”. I Riva, proprietari dell’impianto dal 1995, presentarono un piano di bonifica dove si prevedeva il mantenimento della produzione, anche se con un ritmo ridotto. Fu lo stesso gip a respingere il piano. Qualche mese dopo arrivò il commissariamento per disastro ambientale. Lo Stato poneva così fine alla stagione della privatizzazione e inaugurava quella dei commissari, arrivata poi fino al 2017.

Subito dopo l’allontanamento dei Riva è arrivato il piano ambientale del Governo. Fu l’allora ministro dell’Ambiente Corrado Clini a predisporre un cronoprogramma di interventi quinquennali in linea con i criteri europei. Nel corso degli anni quel piano ha subito qualche ritocco, ma l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso e cioè andare ad aggredire le nuvole rosse, i composti pericolosi, soprattutto ridurre le emissioni inquinanti e nocive. Tanto è stato fatto, ma tanto è rimasto da fare. Tant’è che quando è arrivato ArcelorMittal il piano è dovuto necessariamente andare avanti. Un nuovo piano, 2018-2023, ma con le stesse questioni. Mittal ha messo sul piatto 1,15 miliardi: 300 milioni per le coperture delle aree di stoccaggio delle materie prime, 200 milioni per la riduzione delle polveri nelle batterie di forni da coke, 172 milioni per diverse misure di risanamento, 167 milioni per il trattamento delle acque reflue, 128 milioni per la chiusura dei nastri trasportatori ed edifici, 40 milioni per il piano di aggiornamento antincendio, 35 milioni per la depolverizzazione del sinterizzato e 30 milioni per l’area di gestione dei rottami ferrosi e per eliminare lo zolfo dalle acciaierie. L’oggetto di questi interventi spiega più di ogni altro elemento come la questione ambientale è viva. E altrettanto irrisolta. E come necessita di un intervento compiuto, di una strategia definita, di un piano. Anche perché Mittal ha ottemperato agli impegni prefissati, ma non in pieno.

Di fronte a una missione che negli anni è sostanzialmente fallita, lo Stato si è assunto ora l’onere di fare meglio. La posta è in gioco è elevata. L’ex procuratore di Taranto Franco Sebastio, l’uomo che nel 2012 chiese e ottenne dal gip il sequestro dell’area a caldo della fabbrica, spiega all’Adnkronos che “l’impianto non può non inquinare perché si tratta di un impianto di tipo obsoleto, realizzato 50 anni fa e più, quando c’era una metodologia diversa rispetto a quella attuale. È come un’autovettura costruita, appunto, 50 anni fa: la puoi tenere in ottime condizioni, la puoi verniciare, fare la messa a punto, ma quell’auto inquinerà”. Sebastio è uno che conosce ogni singola carta dell’Ilva. Dice che per non inquinare l’impianto può produrre al massimo 4 milioni di tonnellate all’anno. Il Governo punta a una produzione di 8 milioni di tonnellate all’anno. Solo così, infatti, si mantiene la sostenibilità industriale dell’avventura di Stato e la possibilità di arrivare al 2025 con la piena occupazione, anche se migliaia di lavoratori dovranno comunque passare nella strettoia della cassa integrazione.

L’azzardo dell’intervento statale è tutto qui, nel ritenere già chiuso il raggiungimento dell’equilibrio tra le ragioni dell’ambiente e quelle dell’economia. Un equilibrio che è sempre saltato. Fu così per i Riva, che furono cacciati dall’impianto con l’accusa di disastro ambientale. Allora l’Ilva produceva con picchi che non si sarebbero mai più registrati, ma la gestione – sostenne la magistratura – era dissennata, votata alla speculazione e all’arricchimento sulla pelle, meglio sulla salute, dei cittadini. La magistratura, più recentemente, ha detto anche altro, come l’assoluzione da parte della Corte d’appello di Milano di Fabio Riva – uno dei manager di quella stagione – dall’accusa di bancarotta della holding Riva Fire, la società che controllava lo stabilimento pugliese. Ma l’equilibrio è saltato anche durante la stagione dei commissari statali, che hanno tenuto in mano l’impianto dal 2012 al 2017. La produzione dell’Ilva è precipitata, a fronte di interventi ambientali che sono stati permessi e però solo in parte realizzati. Stessa storia per Mittal. Ora tocca allo Stato. Senza ancora un piano ambientale.

