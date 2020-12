QUEL POMERIGGIO IL MONDO DIVENTÒ A COLORI Pablo Rossi cambiò il nostro vivere.

In queste pagine non ci occupiamo mai di sport perché io non ne capisco nulla. Ma questo articolo dell’amica Chiara Boriosi (abbiamo scritto un libro insieme, Renzi l’ultima sfida) va oltre. E’ un bel pezzo di letteratura e della memoria. Leggetevelo.

Siamo negli anni Sessanta, ma ci toccò di crescere in un mondo triste di cui abbiamo solo ricordi in bianco e nero. La crisi petrolifera, l’Austerity, le domeniche a piedi, le targhe alterne e poi la grande notte del terrorismo che ingoiò per intero la nostra adolescenza facendo di noi ragazzi che trovavano purtroppo normale tornare a casa e chiedere con triste rassegnazione “A chi hanno sparato oggi?”. Persino al Papa, per dire che nessuno fu escluso da quel buco nero che pareva inghiottirci risputando solo paure, incertezze e soprattutto una drammatica assenza di speranza del futuro.

Vennero i mesi della maturità, un caldo pazzo già da maggio, si studiava – funzionava ancora così allora, o studi o bocci e nessun Tar a salvarci – e si sudava, letteralmente e metaforicamente, sui libri. C’erano i mondiali di calcio, e noi rischiammo di uscire già alla prima partita, brutti, tremebondi, apatici, come il paese da cui venivamo. C’erano quei brasiliani che guardavamo incantati, si muovevano sul campo e sembravano ballare, una sinuosa linea gialla di gambe, piedi, teste, perfettamente in armonia. Parevano fatati. Eppure, un pomeriggio caldissimo sopra il libro di greco, arrivò una notizia incredibile: vinciamo uno a zero, ha segnato Paolo Rossi. Fu un attimo precipitarsi alla TV, buttare via libri e paure, e assistere allo spettacolo più incredibile delle nostre giovani vite. Un calciatorino esangue, pallido, stortignaccolo e bruttino a vedersi muovere, segnò tre goal con quel talento da predestinato che ti fa essere sempre al posto giusto nel momento giusto, davanti alla porta a cambiare per sempre la tua vita e la storia. Quel giorno, prima ancora della notte magica in cui diventammo tutti campioni per sempre, il nostro mondo finalmente tornò a colori. Le maglie giallo oro, il prato verde, e l’azzurro intenso di un piccoletto che guizzava ovunque, imprendibile, e sembrava dirci: si può fare, provateci, credeteci, buttatevi, come me. “Paolo Rossi era un ragazzo come noi”. Lo ricorderemo sempre come colui che fece della nostra vita in bianco e nero un grande romanzo a colori come l’alba di una nuova vita.

QUEL POMERIGGIO IL MONDO DIVENTÒ A COLORI Pablo Rossi cambiò il nostro vivere. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo