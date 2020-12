Niente da obiettare.

Mi piacerebbe capire per quale recondito motivo ogni volta che qualcuno si alza e diffida il governo ad attuare i programmi, dettare i tempi, stabilire le priorita’ per la ripresa del paese, orientare gli investimenti in funzione di una energica ripresa dell’economia prostrata, in soldoni smetterla di farfugliare e perdere mesi per chiudere la seconda fase fallita della pandemia, dopo aver fallito la prima ( altro che gestito bene ), anticipare le strategie per evitare la probabile terza fase ( oltre al miraggio delle vaccinazioni mai viste prima ), dislocare le risorse immediatamente determinando gli obiettivi e il tempo per raggiungerli, ecco appunto tutto cio’ premesso, perche’ immediatamente si definisce ” irresponsabile “.

Si stabilisce una gara a chi trova il termine piu’ adatto e immediatamente diventa parola d’ordine in ogni discussione.

Vorrei qui ricordare che i responsabili hanno determinato:

1. Una incapacita’ di intervento nel fronteggiare la pandemia.

2. Una distruzione della medicina di base.

3. Il collasso delle terapie intensive.

4. Un genocidio nelle RSA.

5. Una ecatombe di sanitari, parasanitari e farmacisti.

6. Una vergognosa caccia ai tamponi e alle mascherine.

7. Il fallimento della campagna vaccinale contro l’influenza stagionale

8. Un ritorno in pompa magna della pandemia in autunno.

9. Il fallimento della ristrutturazione della sanita’ in chiave moderna.

10. La recrudescenza della mortalita’ nella seconda fase.

11. La gestione ridicola delle chiusure per evitare il contagio.

12. La mancata istruzione per la chiusura vergognosa delle scuole.

Non aggiungo altro perche’ gia’ il primo punto da solo sarebbe bastato a mandare a casa questi buffoni incapaci che si atteggiano a statisti, sia nella maggioranza che nell’opposizione.

E oggi, con tutto questo ben di DIO, vi permettete di rompere i coglioni definendo RENZI IRRESPONSABILE perche’ vi minaccia di uscire dalla maggioranza se non si da’ corpo alle promesse bandendo le fumisterie dei salotti notturni ?

Tutti addosso all’untore ?

Matteo ! NON MOLLARE DI UN CM. tanto la canea, per giustificare i propri fallimenti da decenni, non sa fare altro che trovare un colpevole da dare in pasto ai pennivendoli, servi di caste e di padroni che, in questo circo malefico, hanno tutto da guadagnare, a scapito del paese.

