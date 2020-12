Bravissima MEB come sempre (la vedrei bene al posto di Conte(intelligente competente professionale è anche una brava politica)

Brava e soprattutto colta preparata e con grande tolleranza dialettica Brava Maria Elena .Ci sono ancora detrattori della Boschi. Mi sembrano un po’ scarsi, forse mancano i segaioli mentali oppure disfattisti patologici.

MEB:La priorità è stabilire come spendere i 209 miliardi del #RecoveryFund ;non vogliamo una crisi di governo (che abbiamo fatto nascere) ma non siamo d’accordo su una #TaskForce parallela al parlamento e su determinati importi (es.solo 3 miliardi per il turismo) si Il problema è il governo che è manifestatamente incapace e inadeguato. Mi chiedo cosa abbia fatto il governo visto che non ha nemmeno creato le condizioni preliminari al contrasto Covid-19 brava la BOSCHI.

E: Finalmente una intervistatrice corretta che cerca di capire la situazione facendo spiegare Meb! Che differenza con la misera Gruber caduta ai più bassi livelli del gossip!

SI: Bisogna constatare che l’intervista e le domande politiche non facili della Annunziata alla Boschi, mette bene in luce la pochezza professionale e la malevolenza della Gruber.Devo dire che questa volta l’Annunciata ha instaurato un dibattito con la Boschi, molto corretto, l’ha lasciata parlare ed era d’accordo su quasi tutte le affermazioni della nostra Maria Elena competente e molto seria, anche se l’ Annunziata cerca di sovrapporsi a lei..ma tutt’altro modo..e l’ha fatto notare anche la Boschi dicendo che li può parlare di politica…ha fatto la battuta alla Lilli ma ha fatto una brutta figura..e credo anche che se ne sia accorta anche lei,vero ?.. Infatti la boschi ringrazia l’Annunziata per le domande politiche rivolte.. Visto l’orrore Gruber da bassa lega grillina.Lucia Annunziata può essere simpatica o meno, ma sa essere pungente al momento giusto, e soprattutto senza acrimonia. E’ un’ottima giornalista (quando vuole) e oggi l’ha dimostrato. Mettendo ancora una volta in risalto la preparazione di M.E.Boschi. E’ stata una bella intervista. La Gruber purtroppo è uterina, e in questi casi non si è mai obiettivi.Chi assume atteggiamenti uterini finisce per passare dalla parte del torto. Gruber insegna. Per quanto Lucia Annunziata non riceve tutte le mie simpatie, riconosco che quale giornalista,quale donna impegnata che apprezza e promuove la parita’ di genere, oggi ha voluto e saputo arginare lo scivolone della Gruber.!!!BRAVA.

Bravissima MEB come sempre (la vedrei bene al posto di Conte(intelligente competente professionale è anche una brava politica) ultima modifica: da

