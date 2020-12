Il Financial Times è ridotto proprio male se si mette ad intervistare il gigetto nostro! COMUNQUE! Dopo capodanno si scatena l’inferno. Fiscale

Sono molto d’accordo con quest’intervista di ieri di Luigi Di Maio al Financial Times, in cui sostanzialmente dice che l’idea di cancellare il debito Covid è una cialtronata bella e buona.

DETTO CIO: Sono 31 milioni gli atti dell’Agenzia delle entrate e della riscossione fermi ai blocchi e pronti a partire dopo la mezzanotte del 31 dicembre. Lo ha ricordato il direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini nel corso di un intervento in tv.

Sono 31 milioni gli atti dell’Agenzia delle entrate e della riscossione fermi ai blocchi e pronti a partire dopo la mezzanotte del 31 dicembre. Lo ha ricordato il direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini nel corso di un intervento in tv. «Non ho un armadio dove sono chiuse le cartelle», ha precisato rispondendo alla domanda di quante cartelle fossero bloccate per pandemia. «Sono circa 12 milioni le cartelle ferme quest’anno a cui si aggiungono 8-9 milioni di atti della riscossione, più altri 10 milioni di atti delle entrate, tra avvisi e accertamento. Sono una montagna e ripartono dal 1° gennaio. Doverosamente il legislatore ha ritenuto di non dover invadere il territorio con queste notifiche per non appesantire tutta l’emergenza epidemiologica. A norme vigenti ripartono da gennaio e piano piano verranno rinotificate», ha affermato Ruffini precisando che la scelta se rinviare nuovamente le notifiche massive spetta sempre al Parlamento.

La sospensione era stata decisa sul filo di lana a metà ottobre, con il decreto legge 129/20 confluito poi come emendamento al decreto legge 125/20 sulla proroga dello stato di emergenza. Lo stesso ministro dell’economia Roberto Gualtieri aveva riconosciuto che la proroga arrivata a ridosso della ripresa delle notifiche (sarebbero dovute ripartire il 15 ottobre in pieno inizio della seconda ondata) era dovuta principalmente a questioni di salute pubblica, per non creare assembramenti negli uffici, oltre che al riconoscimento delle possibili difficoltà economiche dei contribuenti che si sarebbero visti recapitare le lettere dal Fisco.

L’ultimo spostamento per le cartelle, dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, era stato stimato con un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020 di meno di 252 mln, a cui si aggiungeva anche lo stop delle verifiche sulle pendenze per chi deve ricevere pagamenti superiori a 5 mila euro da parte della p.a., con effetto pari a 44 mln di euro. Per quanto riguarda lo stop ai pignoramenti, l’impatto sui mancati incassi era stato calcolato in 19, 7 mln di euro. I riflessi di questo stop erano stati proiettati per tutto il 2021, proprio per tenere in considerazione la ripresa graduale delle notifiche.

Sul calendario della riscossione ha avuto impatto anche l’ultimo decreto Ristori 4 (si veda altro articolo in pagina) che ha dato il via al prolungamento della rottamazione. Fino al 31 gennaio (si veda ItaliaOggi del 3/12/20) fermi i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Rinviati invece al primo marzo 2021 i pagamenti delle rate 2020 delle definizioni agevolate ancora in vigore, ma senza il termine di tolleranza.

Il Financial Times è ridotto proprio male se si mette ad intervistare il gigetto nostro! COMUNQUE! Dopo capodanno si scatena l’inferno. Fiscale ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo