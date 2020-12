Cioè la terza carica dello Stato fa queste affermazioni, però è #Renzi che “detta ordini al Quirinale” rispondendo ad una lecita domanda di un giornalista spagnolo…Non dare la possibilità ad un partito di esprimere le proprie posizioni minacciando il voto è per l’appunto un ricatto. Che poi il presidente della camera non voglia difendere la centralita’ del parlamento e’ il segno del degrado di questi tempi. Solo la stupidità fa fare questi discorsi, chi decide è il, Presidente della REPUBBLICA.Somaroni che altro non siete, prendede per ricatti quello che ė giusto e sacrosanto fare per l’Italia e gli Italiani .E per non far cadere il governo e’ sufficiente che Conte si comporti da presidente del consiglio di uno stato democratico e coinvolga come sarebbe giusto il parlamento e parti sociali nella gestione di 309 miliardi e non 300 esperti esperti di che cosa ? Renzi ha sollecitato Conte a comportarsi come prevede la costituzione e non fare quello he vuole e’ Chiara la situazione

Sono terrorizzati dall’effetto che l’intervento di Renzi sul tessuto sociale e non sanno più dove sbattere. Parlano solo di ricatto ma non dei grandi problemi posti. Nessuno smentisce che volevano dare in mani private i servizi segreti, che volevano far gestire 209miliardi a 300sconosciuti ed a 6 manager con poteri tali da fregarsene delle istituzioni e che i contenuti del progetto di utilizzo sono un barzelletta.

Fico: “Niente ricatti, se cade Conte vedo solo il voto”

“Non è tempo di ricatti. Se cadesse questo esecutivo, l’unica strada possibile sarebbe il voto. Le condizioni per una nuova maggioranza non ci sono”. Lo dice in una intervista a ‘Repubblica’ il presidente della Camera, Roberto Fico, commentando l’attuale situazione politica e le fibrillazioni nella maggioranza su Giuseppe Conte dopo l’altolà di Matteo Renzi. Conte ha di fatto aperto a una verifica…”Il confronto di cui parla, io non lo chiamo verifica”.Fico si dice contrario al rimpasto: ”Non è certo quel che serve. Ben venga invece un confronto tra le forze di maggioranza, che devono trovare una linea per andare avanti. Se c’è qualcosa che non va, bisogna dirselo e affrontarlo, ma con l’obiettivo di proseguire, in un momento molto difficile per il Paese”. Se cade il governo c’è spazio per una nuova maggioranza? ”La strada maestra a quel punto sarebbero le elezioni”, taglia corto Fico.

