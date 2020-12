Mentre il Paese affonda nel vuoto della politica, Matteo Renzi è sempre una garanzia. Troppo spesso, purtroppo, ascoltato con colpevole ritardo.Per questo mi rivolgo a lei. Caro Conte PDC non sarebbe più semplice e onesto verso il rispetto degli elettori Italiani, cedere il passo a persone elette e più competenti.

Paghate gli stipendi agli amici ed agli amici degli amici, da Pomigliano a Gallipoli. Avete pagato i tecnici del piano Colao, pensato solo per prendere tempo. Avete pagato la sfarzosa cerimonia a Villa Pamphili, escogitata solo per prendere tempo. Pagate Casalino per occuparsi dell’immagine e del consenso del suo altolocato cliente. Pagate le fidanzate ingaggiate per i rotocalchi e le leggi ad personam per gli abbuoni alle maxi evasioni fiscali della vostre famiglie. Paghiamo i navigator di Di Maio. Lo staff faraonico di Di Maio che triplica i costi dei predecessori. Paghiamo lo stipendio all’amica di Travaglio mandata ad occupare una delle 400 poltrone da distribuire negli enti e nelle partecipate. Adesso dovremmo pagare TRECENTO consulenti scelti non si sa da chi e non si sa come per costituire un governo parallelo privatizzando le istituzioni democratiche. Se il loro scopo è sopperire alla inadeguatezza del Presidente del Consiglio e dei suoi ministri (ma non erano i migliori in circolazione?), non sarebbe più semplice e più rispettoso verso degli elettori cedere il posto a persone elette e o capaci e competenti ?

Ma non ha ancora e non hanno capito SETTE E ELETTORI che Renzi è l’unico che vede chiaro in tutto questo bailamme e confusione ! Se il governo non decide in fretta come ..dove…e chi deve gestire tutti quei Miliardi dall’ Europa…E molti italiani non hanno ancora capito che l’ Europa non ce li darà..e noi chiuderemo baracca e burattini….altro che far cascare il governo ! IL GOVERNO CASCHERA’ DA SOLO !! ..ANCORA NON L’HANNO CAPITA..E CRITICANO SOLO RENZI !

IL GOVERNO CASCHERA' DA SOLO !! ..ANCORA NON L'HANNO CAPITA..E CRITICANO SOLO RENZI !

