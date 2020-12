IN DEMOCRAZIA: È perfino banale riaffermare che la politica sia una amalgama: di idealità e visione politica e quindi con la necessità di discussione e lotta per affermarle e per poterle verificare.

Se, davanti alla più grave crisi economica del dopoguerra, il Parlamento non può fare politica perché non può discutere di dove mettere i soldi dei nostri figli e il Governo deve farsi sostituire da una task force di trecento consulenti significa che c’è qualcosa che non va. La cosa incredibile di questa vicenda è che privatamente tutti ci danno ragione e poi in pubblico, in molti, prendono le distanze.#MatteoRenzi

È perfino banale riaffermare che la politica sia una amalgama: di idealità e visione politica e quindi con la necessità di discussione e lotta per affermarle e per poterle verificare.

Cercando di modificare a favore di esse il rapporto di forze questo sia tra schieramenti e ma anche all’interno di essi. Nella metafora della lotta non serve solo avere armi adeguate, ma anche di rendere evidente, che si è disposti ad usarle qualora fosse necessario: quindi colpo in canna, dito non sul grilletto e sicura inserita.

In sostanza la politica è anche poker: per vedere le reali carte degli avversari occorre pagare, in ogni caso è un’assunzione di rischi di cui gli Italiani presenteranno il conto a chi fallisce.

Andare a vedere, può significare smascherare un bluff, ma anche trovarsi a pagare una posta alzata da rilanci di tutti.

Conte, finora è stato molto abile a sconvolgere ogni previsione, con i suoi DPDM definitivi, (ma che durano mediamente 48 ore), così facendo, nessuno (lui compreso) è in grado di bluffare, non sapendo in realtà non solo che carte hanno in mano gli altri giocatori, ma nemmeno il valore delle carte che ha in mano.

Ora però almeno in economia e su che piani da presentare all’Europa non si può più continuare a menare il can per l’aia.

Probabilmente Conte cerca per questo di assicurarsi ancora un po’di tempo per celare il proprio ritardo, creando la cabina di regia, in cui lui possa a continuare a rimandare ulteriormente lo smascheramento della propria incompetenza.

Ma l’Europa (non è un’aula di un tribunale, non vi sono cavilli a cui attaccarsi) in essa la forma, ha importanza, ma solo se ha la sostanza del metodo e del merito!

Conte probabilmente farà marcia in dietro, sulla cabina di regia. che espropria delle proprie competenze non solo il Parlamento ma anche il Governo; sa benissimo che Renzi non sta bluffando: Italia Viva, diversamente uscirà dal governo e dalla maggioranza e allora sarebbe la crisi del Conte bis, un quadro in cui mi sembra improbabile sia possibile un Conte Ter, anche viste le performance precedenti.

Se la razionalità (come penso) lo spingerà ad evitare di andare a vedere le carte, non farà un dispetto né a Italia Viva né a Renzi, diversamente decreterà la propria fine politica: non durerà il governo, ma anche quella carriera politica, che lui vorrebbe continuare.

È stato un miracolato molto fortunato, ma si sa i sogni finiscono all’alba!

La cosa incredibile è che privatamente tutti ci danno ragione e poi in pubblico, in molti, prendono le distanze. Scriveva George Orwell: “Più una società si allontana dalla verità, più odierà quelli che la dicono”. Noi di Italia Viva siamo affezionati a chi ha il coraggio di dire la verità, anche quando si va controcorrente.

Matteo Renzi

