M5s, il partito dei rinnegati.Serve mettere alla gogna i grillini: ecco la lista della vergogna

RIASSUMENDO… ECCO IL PARTITO DEI RINNEGATI.

Mai col Pd, no alle alleanza, No Tav, Na Tap, No Euro, e infine No Mes. Fabio Rampelli posta l’elenco dei dietrofront del Movimento 5Stelle, la lista di dikat rinnegati pur di restare attaccati alla poltrona di governo. “L’incoerenza li ha travolti, hanno ingannato milioni di italiani che in buona fede gli si erano affidati pensando che avrebbero cambiato tutto. E invece si sono fatti cambiare loro, i più grandi trasformisti della storia nazionale, roba da far impallidire il vecchio pentapartito che, con tutti i suoi difetti, non ha mai rinnegato le proprie posizioni con tale clamore e altrettanta velocità”, scrive l’esponente di Fratelli d’Italia postando “il breve riassunto di una catastrofe, anzi, di uno spettacolo comico…”. Ecco il de profundis grillino.

