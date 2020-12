É proprio in questo momento che la politica deve farsi carico dei problemi e dire chiaramente che posizione prende. Tutti sanno benissimo che questo influirà alle prossime elezioni, e hanno paura di dimostrarsi incapaci e inadeguati e quindi di perdere voti. Siamo stanchi delle posizioni degli equilibristi!!Renzi si espone proponendo le sue idee e strategie per risolvere i problemi, tutti gli altri glissano, aggiungono dei “se” e dei “ma” e poi fanno quello che lui propone perché non hanno strategie, anzi le loro strategie sono volte solamente al consenso elettorale, non si espongono da bravi vigliacchi. Ormai ce ne siamo resi conto. Grande Renzi!!!!

La scacchiera della politica torna rovente: nel giorno dello “storico accordo” di Bruxelles, che vara il via libera sul Bilancio pluriennale e sul NextGenerationEu, lo scontro nella maggioranza arriva all’acme. Gli scacchisti che fecero propria la “mossa del cavallo” per rovesciare il Conte I hanno di nuovo il gioco in mano. E le condizioni che determinarono quell’evento vengono evocate da Matteo Renzi che ribadisce in una intervista a El Paìs il passo sbarrato contro chi arroga a sé pieni poteri.

Il leader di Italia Viva minaccia la crisi, Alfonso Bonafede gli dà dell’irresponsabile, Nicola Zingaretti invita allo “sforzo corale”, e Giuseppe Conte promette una verifica interna alla maggioranza, seppure con parole velenose nei confronti dei dissidenti: «Ci confronteremo con trasparenza, è doveroso farlo. Vado avanti se c’è la fiducia reciproca di tutti». Mentre il premier si prepara a rivendicare il successo in sede europea, le agenzie traducono Renzi dallo spagnolo: «Se Conte vuole pieni poteri come richiesto da Salvini, io dico di no. E in quel caso ritireremo il sostegno al governo». Per Renzi, che ha capito di giocare una partita win/win, incassata la delega del Pd, Conte deve “fermarsi, scusarsi e ricominciare” da capo su come impostare la gestione del Recovery Plan.

La pandemia era diventata il grande lenzuolo che copriva le magagne che preparavano DI NASCOSTO!!! Ma era evidente che la scusa dell’epidemia dava loro UN POTERE ENORME ! avrebbero potuto utilizzarlo meglio SE FOSSERO STATI VERI DEMOCRATICI , MA HANNO PERSO LA TESTA INTORNO AI 209 MILIARDI… RENZI È Stato E LETTERALMENTE AGGREDITO IN Passato e ora PERCHE SBUGIARDA QUESTI CRIMINALI VENDUTI PER IL DIO SOLDO ALLE SPALLE DEL POPOLO ITALIANO….!!!!! e ci sono personaggi che gareggiano a chi da il giudizio più negativo su Renzi. Ultimo Gad Lerner, dopo Gramellini. Credo che il virus abbia colpito la mente di queste persone : sparlare di Renzi è lo sport del passato e pure del momento. Ma noi conosciamo la verità e stiamo con Matteo. Quanti cazzi di parenti, amici e amici degli amici ha ancora Conte da accontentare?

Porca miseria, non gli è basta la task force di Colao ? E gli Stati Generali ?

Dicci quanti ne hai ancora da ARRICCHIRE?

Non ti bastano tutti quei soldi buttati al vento? Cosa hanno prodotto per gli italiani?

Be sappi che i 209 miliardi devono essere spesi per far VIVERE DIGNITOSAMENTE GLI ITALIANI TUTTI E NON QUALCUNO.

MATTEO RENZI APIENAMENTE RAGIONE QUANDO SOSTIENE CHE! Non si può accettare che il Premier si arroghi tutti i poteri dello Stato per disporre dei 209 miliardi. Non abbiamo mandato via Salvini per questo, continua così ..: metti nell angolo questi incapaci … costringili a prendere decisioni e non a solo dire sempre e tristemente : no no no o a nominare consulenti , stati generali , esperti che durano un mese e succhiamo soldi inutilmente ..etc etc etc

PURTROPPO: Dai commenti che leggo direi che siamo senza speranza. Quello che colpisce di più è l’ignoranza totale delle istituzioni e del loro funzionamento. C’è troppa gente che non ha ben chiaro il concetto di democrazia, ma riconosce e accetta la dittatura.

Sulla vicenda politica non ho nulla da aggiungere al discorso che ho fatto in Parlamento e sul quale in tanti mi state scrivendo. In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica. Io ho un concetto diverso della parola politica…"MATTEO RENZI

