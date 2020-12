“Più dei voti, valgono le sue idee”: Claudio Cerasa su “il Foglio”

A parte le incoerenze spesso e volentieri dimostrate, mi fa piacere leggere il miglior Cerasa, che essendo dotato di un minimo di onestà intellettuale e deontologia professionale, non può far altro che riconoscere i fatti. PERCIO: Calma nel dire che Iv ha pochi consensi. Ci sono due modi per ottenere consensi. ll primo lanciare slogan e fare i simpaticoni il secondo con la pazienza e la forza delle idee. Il primo il consenso arriva subito ma è effimero ( vede 5stelle), il secondo arriva più tardi ma si consolida nel tempo e dura nel tempo.

Le idee e i programmi giusti sono l’essenza della politica….ci sono due cose di cui non si può fare a meno per andare avanti: non solo i voti di Renzi, ma ANCHE LE SUE IDEE”…!!!!!!!!!Sono stato sempre convinto fin dall’inizio che Renzi è avanti anni luce rispetto agli altri….un vero leader politico che sa guardare al futuro. CHE SUCCEDE??? LE IDEE E LE PROPOSTE DEL ROMPIBALLE DI RIGNANO SONO SEMPRE Più APPREZZATE DAI SUOI AVVERSARI E DALLA GENTE? SE UN GIORNALE COME IL FOGLIO PUBBLICA UN ARTICOLO DI CERASA SU RENZI ED UN ARTICOLO DI MAURIZIO MILANI SULLA BOSCHI SIAMO ASSISTENDO AD UN CAMBIO DEL PARADIGMA DI CENSURA VERSO RENZI ED ITALIA VIVA? LEGGETE E FATEVI UNA VOSTRA IDEA!

Nell’editoriale odierno, dedicato a Matteo Renzi, il direttore de “Il Foglio” traccia un profilo del fondatore di Italia Viva, delineando “le virtù del Rompiballe d’Italia”, 14 dicembre 2020.

Matteo Renzi viene descritto “come il Rompiballe d’Italia, come il Pierino del governo, come il Rompiscatole di turno, come il Cavallo di Troia delle opposizioni, come l’Insaziabile della maggioranza”, scrive stamani il direttore de “il Foglio”.

E, tuttavia, “c’è un fatto difficilmente contestabile che riguarda la traiettoria politica” di Renzi, ovvero che non è “mai stato così poco popolare, mai avuto così tanti che gli danno ragione”.

Cerasa sottolinea che “il consenso di alcune idee di Renzi, per quanto possa sembrare paradossale, si trova a un livello mai raggiunto neppure durante la stagione più di successo delle idee renziane”.

Il direttore de “il Foglio”, insomma, ribadisce “la centralità del renzismo”, una centralità che “ha a che fare con un fenomeno forse persino più interessante, anche se più sottile, che riguarda l’affermazione postuma di alcune sue idee”.

Ad esempio, scrive Cerasa, “i suoi avversari storici si sono resi conto che aveva ragione lui quando un anno e mezzo fa propose di fare un governo con il M5s” e che “aveva ragione lui quando tentò di spingere l’Italia verso l’orizzonte di Industria 4.0”. E che, ancora, “aveva ragione lui quando, ai tempi del Jobs Act, cercò di creare nuovi posti di lavoro” e, soprattutto, “aveva ragione lui quando ai tempi del referendum del 2016 sostenne l’importanza di introdurre una clausola di supremazia tale da consentire allo stato di intervenire anche su materie delle quali non ha la competenza esclusiva, in casi eccezionali”. Infine, tanti si sono resi conto che aveva ragione sul garantismo, sulla sinistra modello Obama e sulla riforma delle banche popolari.

“Ci sono due cose di cui non si può fare a meno per andare avanti: non solo i voti di Renzi, ma anche le sue idee”, conclude Cerasa.

“Più dei voti, valgono le sue idee”: Claudio Cerasa su “il Foglio” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo