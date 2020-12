Mi trovo d’accordo con lui. Il vaccino ridurra’ la mortalita’ dei soggetti con sistema immunitario debole ma non risolvera’ la circolazione del virus. Tutta la narrazione e tutte le misure e tutti i colori e tutto il resto si basa sul numero dei contagiati. La paura inoculata nella gente e’ sulla possibilita’ di infettarsi. Non e’ mai stato dato rilievo a quanti dei positivi sviluppa la malattia e di questi quanti muoiono e perche’ (patologie in essere, sistema immunitario debilitato, fumatori accaniti, etc). E, per differenza, in quanti positivi il sistema immunitario fa il suo millenario dovere e non si ammalano. Ora che con il vaccino i morti si ridurranno a zero chi glielo dira’ alla gente vaccinata che puo’ infettarsi lo stesso e trasmettere il virus? Gli verra’ detto chiaramente? Continueranno a fare i tamponi per scoprire che il numero dei contagiati non scende? DUBITO. E cosa succedera’ allora a tutta la narrazione che ci ha tormentato per un anno? E a coloro che non possono proprio vaccinarsi perche’ immunodepressi, intolleranti ai vaccini, allergici? Condannati a morte o ad una vita in isolamento? Sono d’accordo con Gino Strada…2-3 anni. Mascherine, distanziamento, smartworking, dad, ce le imporranno per anni e anni ancora. Non e’ questo il solo modo che continuano ossessivamente a dirci per non prendere il virus? Oppure dopo il vaccino ci diranno: “non preoccupatevi se anche lo prendete perche’ non morirete. siete vaccinati”.

E Infatti non ne usciremo mai! Dopo pochi mesi lo si e’ capito. Tutto e’ stato focalizzato sulle infezioni su quante su dove etc. Ricorda IMMUNI? Mirava a individuare i contagiati. I colori regionali sono basati sul numero dei nuovi contagiati scoperti. La narrazione dei media, e la paura inoculata, si basa su: numero di contagiati e morti. Il vaccino ridurra’ del 97% i morti (sempre che vengano rispettate le rigorose condizioni di trasporto del vaccino a decine di gradi sottozero) ma non il numero dei contagiati dal momento che anche un vaccinato puo’ contagiarsi e risultare positivo. Se l’obiettivo di tutto cio’ che e’ stato fatto, dai lockdown alle colorazioni e ai multi dpcm, mirava a ridurre il contagio…beh DOVREBBE restare tutto come oggi perche’ il virus e il contagio sono sempre in agguato. Ovvero non torneremo piu’ al “prima”. Ricorda? Lo disse la responsabile della Sanita UE a Marzo. Ma per far digerire le misure ci hanno sempre detto: “fate cosi’ che ne usciremo e torneremo a stare come prima”. Bugie.

“Paese superficiale che dimentica che ogni giorno ci sono centinaia di morti. Non ne usciremo prima di 2-3 anni” Lo ha detto Gino Strada intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione ’Mezz’ora in piu”

“Sono molto preoccupato della situazione che ci sarà a gennaio e febbraio, perché vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un paese superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Questa cosa non è trattata da parte di tutti con il dovuto rispetto”. Lo ha detto Gino Strada intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione ’Mezz’ora in piu”. “Credo che non ne usciremo comunque prima di 2-3 anni. Non si risolverà con le vaccinazioni che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia”. . “Mi vaccinerò? certamente”, ha concluso Strada. Penso sia pericolosa non tanto la corsa al vaccino ma la competizione sul mercato, sappiamo quanto possa determinare le scelte e i comportamenti sanitari è un tema non affrontato con la dovuta attenzione”. Lo ha detto a “Mezz’ora in più” su Rai 3 Gino Strada intervistato da Lucia Annunziata. Rispondendo ad un’altra domanda, il fondatore di Emergency ha detto “Certamente io mi vaccinerò”.

MA E PURE SUPERFICIALITA’ è aver riaperto le scuole con 25 alunni per aula.

SUPERFICIALITA’ è non aver potenziato il trasporto pubblico.

SUPERFICIALITA’ (e sono generoso) è stato sperperare preziosi milioni per banchi a rotelle, monopattini e bici elettriche.

SUPERFICIALITA’ è darsi arie di ‘gestori’ della cosa pubblica soltanto imponendo misure che contraddicono la ragione.SUPERFICIALITA’ è anche aver riaperto le discoteche, i pub, i ristoranti, le crociere e le vacanze all’estero

SUPERFICIALITA’ è anche dichiarare il virus clinicamente morto.



Bravo Gino!questa è una guerra, siamo attaccati da un nemico invisivibile. In tempo di guerra quando suonavano le sireme di allarme tutti si dovevano recare nei rifugi aintiaerei , tutti lo facevano e nessuno si lamentava per lesa libertà. Lo stesso oggi, avvertono che il nemico è lì pronto ad attaccarti e sorgono a raffica una serie di distiguo è constituzionale o no? ultima modifica: da

