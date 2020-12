ESSERE RENZIANI O NO? Gli amici e i nemici del senatore di Rignano.

Io ho amici che non sono renziani, però apprezzano le capacità politiche di Renzi.

Io invece sono renziano, e ovviamente apprezzo le capacità politiche di Renzi.

Non sembri un calembour: in realtà il sillogismo significa che non c’è bisogno di essere renziani per apprezzare le capacità politiche dello stesso.

E il bello è che la cosa sarebbe perfino condivisibile dagli avversari, che infatti, almeno in parte, riconoscono anch’essi le qualità del senatore di Rignano ed ex-Premier.

Peccato che gli avversari/nemici/odiatori di Renzi siano comunque torme e schiere di varia umanità; la grande massa di opinionisti, maître a penser, commentatori, dotti medici e sapienti, più una vasta parte del mondo social, ad esempio, lo vede come il fumo negli occhi e sostanzialmente gli rimprovera il semplicissimo fatto di esistere (e non a caso la critica, davvero profonda e sostanziale, che gli si rivolge più spesso è quella di non avere lasciato la politica dopo la sconfitta al referendum di quattro anni fa, togliere il disturbo, viaggio solo andata per il Canada o il Far East, e basta).

Renzi era una spina nel fianco prima e lo è rimasto dopo: dà fastidio, imbarazza, spariglia, rompe le palle, per dirla in francese.

Qualche tempo fa c’era una foto che circolava su Internet, dove un assorto Conte, in posa da professore col registro di classe davanti, stava scrivendo la nota: “Renzi continua a disturbare”.

È proprio così: continua a disturbare il tran-tran del mondo politico italiano, sollevando problemi scomodi, spesso oggettivamente riscontrabili, e sui quali nessuno riesce a dargli torto NEL MERITO; cionondimeno lo attaccano perché “continua a disturbare”.

Sostiene Serra (Michele), che non è proprio un qualunquista qualunque: “la sproporzione tra il potere parlamentare di Renzi e il suo peso elettorale attuale è uno dei tanti guai di questa bizzarra legislatura”. Un guaio, e non una parola sul merito di quello che dice…

Così è anche in questo frangente quando, come il Mr. Wolf di Tarantino, Renzi si è assunto il compito di fare il lavoro sporco e denunciare a gran voce quello su cui quasi tutti, in Parlamento e fuori, stavano mugugnando: ovvero che Conte tende a fare tutto da solo, che sta accentrando potere oltre il ragionevole, dal Recovery Plan ai servizi segreti, che ha intorno un “giglio magico” (altro che il Renzi secondo Travaglio! Di questo, non si sa che fiore prediliga, ma comunque ha intorno qualcosa di decisamente più pericoloso), un entourage insomma tanto impenetrabile che persino i maggiorenti dei cinquestelle danno segni di insofferenza. E pure buona parte del PD, con esclusione di alcuni poco significativi pasdaran, visceralmente antagonisti, come i ministri Provenzano e Boccia. Il primo, acerrimo e storico avversario interno, il secondo in quanto sodale di Michele Emiliano, paladino dei NO-TRIV, NO-TAP, NO-TAV, NO-ILVA, NO-TUTTO.

E poi ci sono i nemici storici, dalla ineffabile signora Gruber, “equilibrata” e “misurata” conduttrice di talk-show, dove si organizzano aggressioni mediatiche in grande stile sulle solide basi fornite dall’autorevole giornale di Signorini (chi ha dubbi, cerchi su YouTube la recente puntata di Otto e mezzo con Maria Elena Boschi…) al sempre classico ed immarcescibile Travaglio, per cui ormai Renzi è diventato un’ossessione, che sarebbe degna di un qualche approfondimento psicopatologico.

Questo è il quadro, un po’ desolante, ma vivamente illustrativo di come sia diventato difficile, qui ed ora, parlare di politica senza farsi depistare da argomenti di tutt’altro genere: antipatie, caratteracci, ripicche, invidie, gelosie, tutte cose che attengono senz’altro all’animo umano, ma che non dovrebbero trovare alcuno spazio quando si deve discutere e decidere del futuro di una Paese di oltre 60 milioni di abitanti, con problemi evidenti di gestione della cosa pubblica.

Pare che il problema sia solo: non disturbare il manovratore, non fare questioni, “sopire, troncare, padre molto reverendo, troncare, sopire” …

