Maria Elena Boschi a Mezz’ora in più: “Nel Pd molti vivono il nostro stesso disagio”

Preparata, competente, di classe, bella, dotata di grande autocontrollo, decisa ma con garbo come si addice al suo ruolo pubblico. Ce ne fossero di MEB nel panorama politico…mi è piaciuto molto oggi dalla Annunziata… più garbo e compostezza rispetto agli isterismi della Gruber su LA7 e poi Maria Elena è tanto carina.Bravissima e belissima la Maria Elena Boschi , gran classe , l’Annunziata cercava di tenderle le trappole, troppo preparata la Boschi, c’è ne fossero di donne così preparate specialmente in politica.Ma per me la cosa più importante è che la crisi è rientrata, Conte ha accettato le istanze di Renzi. Che la Boschi è brava, lo so da sempre, ma la notizia è che, la crisi di governo, pare scongiurata.CERTO a parole ci sono d’attendere i fatti. Deve decidere i Conte dei miei c…..ni.Altrimeniti si stacca la spina,e sotto un altro,e che sappia cosa fere e come fare pre il bene del ITALIA e non per il bene personale.

Comunque la splendida MEB bella esteriormente ma splendida di testa fa sapere che: “I nostri temi sono condivisi dalla stragrande maggioranza del Pd, vivono anche loro il disagio di questa situazione, magari lo dicono con meno chiarezza”. Il pensiero di Maria Elena Boschi sull’attuale momento politico della maggioranza giallorossa è espresso così a Lucia Annunziata nella sua trasmissione Mezz’ora in più in onda su Rai Tre. La Boschi ha voluto chiarire il perché di alcune critiche anche del suo partito nei confronti del premier Conte: “Eravamo contrari ai pieni poteri a Salvini, lo stesso vale anche per Conte”, ha spiegato l’ex ministro del governo Renzi facendo capire che l’insofferenza per certe decisioni del premier è sempre più alta nella stessa maggioranza che sostiene il premier.Alla domanda della conduttrice sui rapporti meno tesi e più collaborativi tra Pd e Italia Viva, dopo le tensioni passate avvenute per la scissione nel partito democratico, la Boschi ha risposto: “Riusciamo a lavorare bene su tanti temi su cui sicuramente le nostre posizioni sono vicine anche in Parlamento, ma soprattutto in questo momento penso che i temi che stiamo ponendo di Italia Viva sono condivisi dalla stragrande maggioranza del Pd”, ha chiarito la Boschi.

Maria Elena Boschi a Mezz’ora in più: “Nel Pd molti vivono il nostro stesso disagio” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo