CONTE HA LE VALIGE PRONTE, DI MAIO SEMPRE PIU’ SALVINIZZATO.

Mario Draghi dal G30 esorta a cessare aiuti a pioggia razionalizzando gli stessi verso quelle realtà meritevoli di essere aiutate e consigliando invece l’esecutivo ad aiutare le piccole e medie aziende familiari perché qualora venissero meno, impatterebbero negativamente sulle economie territoriali con scenari preoccupanti sul versante occupazionale. “Imprese ad alto rischio, urgente agire”.

In Italia procedono le consultazioni per capire la tenuta della maggioranza di Governo e continuano i teatrini dei leader politici con Crimi che asserisce “surreale qualsiasi rimpasto di governo in piena Pandemia” mentre i DEM con Zingaretti “se cade il Governo, nessun rimpasto ma elezioni”. Il ministro Di Maio invece è oramai salvinizzato. E’ divenuto il clone delle politiche del centrodestra e di quelle proposte da Matteo Salvini. Adesso è Luigi Di Maio che propone l’anno fiscale bianco per aziende e liberi professionisti solamente che dalle prime considerazioni, vorrebbe che a beneficiarne saranno (se approvate le misure) quelle realtà sino a un determinato fatturato che avranno riportato un calo dello stesso di oltre il 33%.

Antonio Macheda (Italia Viva) Ma dove vive il Ministro Di Maio? Con il fermo dei ponti di Aprile, Maggio e delle principali festività. Con un primo lock-down di oltre tre mesi ed attività aperte e chiuse a singhiozzo con orari da part-time, quali di queste non avranno riportato un tale ammanco? Egregio Ministro Di Maio, prima di proporre certe regole, analizzi la situazione del popolo delle partite iva e dei liberi professionisti e solamente dopo esprima certe idee perché solamente da ciò si denota l’approssimazione di questo Governo.

Conte, fagocitato dalla gestione pandemica e dalle regole che i cittadini dovranno rispettare per evitare la III ondata da COVID19 è oramai quasi incurante di ogni aspetto di Governo del Paese su versanti non meno importanti quali quelli economici anzi, quasi per esorcizzare ciò che oramai sembra inevitabile se non per il timing sul quando… afferma “Ho già pronte le valige”. Il Paese nel frattempo incrementa di ben +5 MLD di euro il proprio debito pubblico a 2587 MLD rispetto all’ultima rilevazione.

Antonio Macheda “L’UNGHERIA HA SCELTO ORBAN, DA NOI HANNO IMPOSTO GIUSEPPE CONTE” – Sono certo che sia arrivato il momento di staccare la spina ad un esecutivo litigioso e incoerente. Il Governo Conte non è credibile. Alla crescita del Paese ha preferito i ristori e i redditi di inclusione. E’ un esecutivo attendista verso dei fondi che arriveranno solo la prossima primavera quando la Nazione affoga e si indebita sempre più. Il Governo Conte ha perso di vista la crescita, l’occupazione e il debito ma soprattutto ha delegittimato il Parlamento e le capacità di molti suoi ministri.

1) Mettere in sicurezza i territori (dal dissesto idrogeologico).

2) Infrastrutture strategiche (ponti, ferrovie, strade).

3) Riportare in Italia con incentivi fiscali, monetari e sul lavoro, le aziende che hanno deciso di delocalizzare la produzione all’estero abbandonando il Paese.

4) Riformare il credito al consumo portando tra i gruppi parlamentari provvedimento che ho scritto denominato “Libera Italia”.

5) Nessuna patrimoniale, occorre abbassare l’oppressione fiscale per privati, liberi professionisti e aziende con un’urgente riforma fiscale. La crescita si costruisce soprattutto con il benessere sociale. Ogni euro investito dovrà necessariamente produrre lavoro stabile e benessere sociale.

6) Contrastare corruzione e mafie.

