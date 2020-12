Contromossa di Conte, Zingaretti e Crimi: CONTRO COME LO CHIAMANO LORO! IL ROMPI BALLE.

Contromossa di Conte, Zingaretti e Crimi, hanno spostato un pedone per tentare di dare scacco matto a Renzi. Verosimilmente, tra qualche ora, anche LeU si accoderà a questa strategia. Aspettando la contromossa di IV, i partiti di maggioranza, annacquano le mire di Conte, ma cedono su tutti gli altri fronti, accontentandosi della promessa che nel “Next generation EU” saranno coinvolti tutti i Ministri. L’obiettivo non è quello di dotare il Paese di un credibile Piano di rilancio, ma di isolare lo “scomodo rompiballe”. Quindi, vanno bene le strampalate tesi di Giuseppi di dotare la sanità di soli 9 miliardi di euro ed il turismo di 3,4. PD, M5S e LeU hanno di fatto concordato sul commissariamento del futuro delle prossime generazioni, meglio una fantomatica task force di super esperti, che il dibattito parlamentare. È preoccupante che sia passata la tesi di Casalino, se così fosse, a Renzi non resta che ritirare i suoi Ministri e dare il solo appoggio esterno. Ma Giuseppi il danno lo ha calcolato e sa che i centurioni del PD hanno assoldato i tanti “responsabili” sparsi per il Parlamento. Non resta che sedersi sulla sponda del fiume e aspettare gli eventi, per le riforme, lavoro, infrastrutture, riforma della giustizia, fiscale e della pubblica amministrazione, scuola e ricerca, c’è tempo, come c’è tempo per l’ILVA, Alitalia, Autostrade e tutti gli altri dossier sospesi.

Giuro che non ho parole per descrivere questi soggetti, capaci solo di denigrare. Temo siamo arrivati alla frutta, se non all’ammazza caffè, Renzi farà la sua mossa, ma il momento, ammesso ce ne sia uno buono, è particolarmente complesso. Il tutto grazie all’incosciente opportunismo di questa classe, dedita a se stessa e sostanzialmente incurante dell’Italia.

Ma RENZI deve sfilarsi da questa banda di cialtroni se le cose non cambiano e bene..niente contentini…..ora ne va anche della sua credibilità..forza Matteo e Teresa& Guppo di IV.

La delegazione di Italia Viva deve presentarsi all’incontro con le dimissioni dei ministri pronte. Non è sopportabile che TUTTI TUTTI accusano Renzi di cercare poltrone , prendessero anche quelle.

Non credo che finirà come prospettano le comparsate di CONTE ZINGARETTI SETTA E LEUCHINI: FI non ha poi tanta voglia di appoggiare un governo CONTE 3, mentre sarebbe a suo agio , per un governo di emergenza nazionale con Draghi o Cottarelli come PdC. Credo che gli attuali partiti faranno di tutto per evitare una crisi di Governo, ma se IV ritira i suoi ministri, sarà obbligatorio per Conte salire al Quirinale: non credo che la rottura di una prassi consolidata nei decenni, quella di formalizzare la crisi quando un partito abbandona la coalizione, sia possibile. La strada, anche se non univoca, porta, come minimo, ad un voto di fiducia. E lì, soltanto lì, si vedrà chi avrà filo da tessere e chi no.

Contromossa di Conte, Zingaretti e Crimi: CONTRO COME LO CHIAMANO LORO! IL ROMPI BALLE.

