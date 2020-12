Dalle mie parti si dice “nemici della contentezza”. Che brutte persone che ci sono sui social. Ma si può essere sempre così criticoni, sempre e comunque. Non riuscite per un attimo a fermare le mani che sputano veleno con la tastiera?

Quello che sta succedendo a Fedez, dopo che i suoi fans su Twitch lo hanno coinvolto in una iniziativa benefica, e che con una raccolta fondi è riuscito a racimolare 5 mila euro per poi donarli a cinque persone in difficoltà, è veramente disgustoso.

Sapete di cosa si è straparlato a vanvera? Che Fedez si spostava con la sua Lamborghini. La sua automobile. Oggi però il rapper non ce l’ha fatta e ha risposto: «L’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato»

Forza Fedez, la prossima volta ci vediamo in metro. Alla faccia dei nemici della contentezza!

Ma quanta cattiveria e ignoranza!!!!! Sono disgustato. Quanti stupidi infestano la nostra povera Italia.Fedez non ti curar di loro ma guarda e passa!!sono il vuoto assoluto.Ma veramente siamo a livello zéro chissa che fine ha fatto la loro intelligenza Fedez ascolta solo il tuo cuore e che vadano a farsi benedire E Invece di criticare un gesto così nobile, cercate di imitarlo invidiosi e criticoni a tutti i costi. Questo ragazzo ha un cuore d’oro è merita solo complimenti per come si impegna nel sociale.Voi invece che parlate a cazzo, ovviamente oltre ad essere invidiosi, non potrete mai comprarvi neanche una Panda degli anni 80′, in quanto sicuramente siete persone infide, che non avete manco voglia di lavorare e che probabilmente riempte la vostra vita dimmerda, spiando e commentando quella degli altri.Lo sappiamo che siete gente che ha sempre da straparlare, peccato!!se non fosse per voi coglioni sarebbe davvero un Belpaese, grande Fedez un signore lui.

Fedez non ti curar di loro ma guarda e passa!!sono il vuoto assoluto

