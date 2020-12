L’ESITO DELL’INCONTRO TRA CONTE E ITALIA VIVA QUANDO AVERRA QUELLO DI OGGI E STATO RIMANDATO?

L’ESITO DELL’INCONTRO ALLE 13 TRA CONTE E ITALIA VIVA?

Lo scrivo prima che si sappia l’esito dell’incontro tra Conte e Italia Viva.

Il dibattito di questi giorni ha messo in luce, ad essere buoni, l’improvvisazione nei contenuti e la confusione istituzionale del premier che ha creato uno stato di oggettiva difficoltà al governo.

Una sola delle componenti della coalizione ha avuto il coraggio di esprimere apertamente le critiche, che si è capito benissimo, erano condivise da tutti, a cominciare dal PD. Critiche fondate su numeri, sballati, e fatti in odore di incostituzionalità, avvenuti in modo documentato e incontrovertibile.

Il fatto che Renzi abbia detto “se nella legge di bilancio ci sono quei due punti (n.d.r.: task force e fondazione per i servizi segreti) noi votiamo contro” è l’unica arma nelle mani di una componente di maggioranza che chiede, DA LUGLIO E INASCOLTATA, che sul piano Next Generation EU, si lavori collegialmente nel governo, dopo avere ascoltato il Parlamento. Un procedimento corretto attuato in tutta Europa.

Conte ha preferito non farlo, lavorando – evidentemente – sott’acqua per cinque mesi, sfornando un piano, lacunoso nei contenuti e opaco nel metodo di gestione, che pretendeva passasse come un emendamento di 126 pagine alla legge di bilancio, da approvare nottetempo e in fretta e furia da un governo che voleva usare come organo di ratifica dei suoi desiderata.

Per questo è entrata in campo tutta “l’intendenza” mediatica che ha distorto il merito e il metodo del ragionamento di Renzi, riducendolo – come al solito – a una minaccia irresponsabile lanciata solo per avere visibilità e alzare il prezzo, in poltrone, del suo sostegno al governo.

Il paradosso, che sempre per essere buoni è il colmo della meschinità, della malafede, dell’arroganza del potere e del servilismo di chi vive nella sua scia, è che nei, pochi, commenti nel merito tutti, chi più e chi meno, ammettono che Renzi ha ragione. Quel piano fa acqua e non si può delegare a poche persone la sua gestione, espropriando le istituzioni, che poi pagheranno difronte all’opinione pubblica, delle loro responsabilità politiche.

Ma nessuno vuole ammetterlo, perché non dare ragione a Renzi è lo scopo prioritario di tutti, a sinistra come a destra. L’unica immunità di gregge raggiunta, da anni, coi pessimi risultati che si vanno scoprendo.

La modalità condivisa è che Renzi ha ragione, ma non gli si deve credere perché è strumentale e pensa ad altro, quindi non gli si deve dare ragione. Per farlo basta distorcere quello che dice.

L’esito dell’incontro di oggi? Renzi ha parlato chiaro in Parlamento. Vediamo se quei due punti saranno ancora “maltrattati”, come voleva Conte, nella legge di bilancio e, se tolti di li, come e in che sede istituzionale saranno discussi e decisi. Non c’è molto da lambiccare.

L’ESITO DELL’INCONTRO TRA CONTE E ITALIA VIVA QUANDO AVERRA QUELLO DI OGGI E STATO RIMANDATO? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo