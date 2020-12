Civiltà della pace

“Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle.”

Ecco la mia risposta alla domanda “ma perché da un po’ di tempo a questa parte si cerca di far arrivare meno cose possibili alla discussione e decisione politica?”.

Se concordate con la mia risposta, capirete che in questo momento la politica dovrebbe avere ben altro a cui pensare che non un ministro in più o in meno, o un punto percentuale in più o in meno, a questo o quel partito.

Sogno una società in cui gli ultimi, i più egoisti, bugiardi, violenti, siano ultimi anche nel POTERE, abbiano responsabilità minori rispetto ai primi, forti nella verità, leali, onesti, intelligenti, aperti al futuro, buoni: la civiltà della vita e della pace, organizzata in funzione della vita, che è il bene fondamentale, sin dall’età infantile, genuflessa al servizio della verità, in cui sia riconosciuto il merito dell’intelligenza, sia premiata la ragione, in cui gli ideologi di tipo autoritarista, nazista o, peggio, marxista, pseudo-sinistroidi, puliscano i cessi degli ospedali e delle scuole.

La falsità sistematica, la doppiezza continua, è caratteristica dello spirito diabolico, di tutto ciò che è negativo, assenza di scienza, stupidità e bruttezza: gli idioti, “poveri di spirito” (“thorless” oppure “boanerghes”), dovrebbero stare dietro ai buoni, non davanti.

La bellezza sfiorisce se non è anche interiore: dovrebbe essere equiversa al valore della vita, e, di conseguenza, alla verità.

