CONTENTI E CANZONATI. Si confermerà che quando è Renzi a pagare in realtà perde il Paese? Contenti e canzonati. Chi? Renzi? No! Gli italiani.

CONTENTI E CANZONATI.

E’ Conte ad avere bisogno di tempo per capire come correggersi senza perdere la faccia.

Perché da quello che trapela dai colloqui svolti fino ad ora, non si tratta di rispondere solo alle critiche di Renzi, ma anche a quelle di PD e LeU, che la posizione chiara e netta del leader di Italia Viva ha fatto emergere dando loro il coraggio di esprimersi, magari a mezza bocca.

Conte, dando l’appuntamento di ieri a Italia Viva, sapeva benissimo che la capo delegazione Bellanova non poteva essere a Roma, essendo in missione a Bruxselles per conto del governo. A difendere la nostra agricoltura.

In questi incontri la verità, nascosta agli italiani dai media irregimentati e dalle dichiarazioni pubbliche dei politici di ogni marca, emerge in modo sempre più evidente.

Un oppositore radicale di Renzi, come Fassina ad esempio, dopo avere detto che la proposta di Conte “non andava bene neanche a noi”, che “tutte le forze di maggioranza devono chiedere una correzione di rotta” e che “ la task force non va bene, una struttura parallela non può svolgere un compito sostitutivo a quello dei Ministeri” oggi ha dichiarato a Radio Radicale: “Renzi ha dato visibilità a una posizione che è larghissimamente condivisa nella maggioranza e Conte ha dovuto riconoscere che il problema esisteva e deve correggersi”, testuale.

Quindi che fare? Finta di niente e tirare a campare?

Italia Viva si presenterà all’incontro di domani con un documento che propone tutte le correzioni di rotta da assumere. In modo che restino scritte e ognuno possa verificare se Renzi chiede a questo governo una migliore politica o poltrone.

Poi, magari, se Conte si correggerà Renzi pagherà il conto per tutti, come al solito. Il cacciatore di visibilità in realtà l’ha data ai problemi che gli italiani vogliono vedere risolti, invece che, come gli altri, nascondere l’immondizia sotto i tappeti di palazzo Chigi. “Risparmio e comparisco” come dicono quelli col braccino corto.

Si confermerà che quando è Renzi a pagare in realtà perde il Paese? Contenti e canzonati. Chi? Renzi? No! Gli italiani.

CONTENTI E CANZONATI.

