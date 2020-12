La politica che cerca di commissariare se stessa non va alla radice dei suoi veri vizi.

I fondi Ue ma non solo. Come superare l’incancrenimento delle regole di sistema che sovrintendono al funzionamento della macchina pubblica Italia.

Ci siamo mai chiesti perché da un po’ di tempo a questa parte si senta il bisogno di commissariare o aggirare la rappresentanza politica? Claudio Cerasa venerdì scorso si è posto una domanda diversa ma complementare, in relazione alla pubblica amministrazione. Fornendo anche una condivisibile risposta, relativa all’incancrenimento delle regole di sistema che sovrintendono al funzionamento della macchina pubblica italiana. Ma la domanda posta in apertura è più generale. E non è mai stata posta in modo sufficientemente esplicito. Forse per paura della risposta. La delega di funzioni all’esterno del perimetro della rappresentanza politica non è un tema nuovo. Alla fine degli Anni Settanta la letteratura economica suggerì di togliere la politica monetaria dalle mani dei politici. Troppo forte, per chi deve misurarsi con il consenso elettorale, la tentazione di abbassare il più possibile i tassi di interesse per stimolare l’occupazione (o persino di stampare moneta tutte le volte che c’è da finanziare qualche spesa), rischiando così di innescare una spirale inflazionistica fuori controllo. Da allora quasi tutte le banche centrali del pianeta sono state rese indipendenti dal potere politico. Ed è stata questa intuizione ad avere archiviato probabilmente per sempre, la tassa più odiosa e iniqua: quella da inflazione.

