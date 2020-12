NO ALLA PROPOSTA CONTE DI PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI

La faziosità troppo spesso non fa distinguere l’Oglio dall’acqua.

Noi tutti abbiamo l’obbligo di guardare in faccia la realtà per quello che è.

Ho riflettuto molto sulla privatizzazione della gestione dei servizi segreti fuori il controllo del Parlamento.

Penso che la costituzione di una fondazione per privatizzare i servizi segreti ,sia una follia e MOLTO PERICOLOSA.

Non è un caso che il Presidente della commissione parlamentare sui servizi segreti, “il Copasir” sia un esponente della minoranza, che controbilancia il Presidente del consiglio pro tempore che ne è gestore.

Su questa materia tanto sensibile sarebbe bene non giocare tanto.

Conte prima ritira la sua proposta e meglio è.

Solo questo giustificherebbe il suo cambio.

Il potere può dare alla testa a chiunque, ma le strutture sensibili dello stato non si toccano unilateralmente ,ne va dello stato di diritto, delle libertà individuali e collettive di noi tutti.

La strage di piazza Fontana, di cui ieri e ricorso il 51^ , ne è un esempio come tutta la stagione del terrorismo.

Una brutta pagina della storia Italiana, una stagione di morti ammazzati chiamata “strategia della tensione”.

MA! Che t’aspetti da uno che, volendo definire il movimento settaro, disse, una volta , testualmente, in diretta televisiva da Vespa, che il movimento settaro cioè,se non l’avete capito il M5S “è post-ideologico, porta con sé tante idee che erano state i cavalli di battaglia dei partiti di destra e di sinistra, valori che sono dentro ognuno di noi. Quelli di Berlinguer, Almirante e della DC“ SI UNA MAIONESE INPAZZITA INDIGERIBILE PER QUALSIASI DEMOCRAZIA DECENTE.

NO ALLA PROPOSTA CONTE DI PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI. QUESTO VUOLE IL POTERE ASSOLUTO,NON MOLLA L'OSSO.

