Un altro governo c’è

Unire le forze più europeiste per lasciare all’opposizione il modello Dibba Salvini e Meloni. Un’idea concreta.

Al direttore – Non siamo davanti a una crisi di governo ma a una crisi della Repubblica. Lo stato ha smesso di funzionare. Non riusciamo a spendere i soldi che stanziamo, a far funzionare la Sanità, a gestire una app o a pianificare come investire 209 miliardi di euro. Le ragioni sono molte, la principale è la separazione tra politica e amministrazione.

Sta diventando la più incomprensibile quasi-crisi della storia repubblicana. In mezzo a una pandemia. Datevi una regolata. Se il Governo non è ritenuto in grado lo si cambi, altrimenti andate avanti e assumetevi le conseguenti responsabilità. Non se ne può più. Si può aprire una crisi in queste condizioni solo se l’approdo rappresenta un miglioramento decisivo per il Paese. Un cambiamento di Presidente del Consiglio, di maggioranza e Ministri capaci. Altrimenti si tratta di giochini incomprensibili che avranno il solo esito di rafforzare l’immagine di Conte. Solo ITALIA VIVA SEMBRA ABBIA IDEE CHIARE DELLA SITTUAZIONE DOVE CI TROVIAMO. PD e LeU tirano il sasso e ritirano la mano del M5S SORVOLIAMO INCOMPETENTI E FALSI; la destra, Forza Italia compresa, va avanti con strepiti, slogan e vuoto pneumatico . Siamo in balia della peggiore classe dirigente politica che questo paese abbia mai visto. Va abbattuta alle prossime elezioni. Dai cittadini.

