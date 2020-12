Renzi scrive al premier: “Subito svolta o è crisi” (ansa)

Recovery Plan, Mes, Servizi e riforme, in un documento le condizioni che oggi il leader di Italia porterà a Palazzo Chigi per evitare la crisi. Sulla pandemia: “Record di morti, basta dire che va tutto bene”

La situazione è seria Presidente CONTE.

Un ragione in più per non farla diventare drammatica.O! Sarebbe tutta colpa di Renzi?

Se si hanno dubbi sulla buonafede di Renzi, si replichi punto su punto alle sue richieste esplicite, motivando i dinieghi, e facendo proprio ciò che si condivide. Poi si vedrà la ‘qualità’ dei diversi protagonisti in campo.

Se anche il Quirinale similmente ad altri partiti (dicono,ok.ma con le idee ed il come applicarle) che formano la maggioranza sente il bisogno di raccomandare più autentica apertura, collegialità e condivisione nelle scelte strategiche del governo allora lo capisce anche un bambino che il vero tappo che occlude il collo di bottiglia è rappresentato proprio dall’ atteggiamento di Conte,

Si spende molta propaganda governativa e sui media per presentare alterata questa verità.

Ma lo sprigionamento delle migliori energie del Paese non è possibile finche non si rimuove questa che si evidenzia essere come la vera unica causa del problema. Conte appare aver esaurito da tempo le sue limitate competenze e fatalmente più non ha altro da offrire per un autentico ed energico cammino in avanti del Paese.

Nessuna opera può essere diretta da chi non dispone di una sua partitura.

Accidenti che risveglio. Sembra il prologo di un progetto da PdC che PURTROPPO non è!

