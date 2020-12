Matteo Renzi nella lettera al Presidente del Consiglio.

La situazione è seria, Presidente. Abbiamo il più alto numero di morti da Covid in Europa. È inutile continuare con la retorica del “va tutto bene”. Nonostante la dedizione e la qualità dei nostri medici, infermieri, farmacisti, volontari siamo purtroppo sul gradino più alto di questo tragico podio. Non dobbiamo colpevolizzare i cittadini che hanno seguito con disciplina le indicazioni del Governo ma dobbiamo riflettere su che cosa non ha funzionato, a cominciare dal difficile rapporto Stato Regioni. Abbiamo sostenuto le Tue misure, anche quando non le condividevamo, perché in una fase terribile di emergenza non ci si può dividere. Possiamo soltanto auspicare che sul vaccino non si ripetano i ritardi dei tamponi o dei banchi a rotelle: l’Italia deve essere in prima fila per efficienza nella distribuzione.

O va via Conte con tutto il suo entourage dei grillini , e al governo mettono Draghi, oppure ci tocca il precipizio definitivo…., O ORA!! O MAI PIU’. E purtroppo questo fardello ,se lo deve caricare sulle proprie spalle Renzi, gli altri sono delle nullità aggrappati alla poltrona. Conte l’incompetenza al quadrato non sa cosa fare è ostaggio dell’ignoranza lampante dei 5 stelle e Renzi è uno coerente che dice le cose come stanno senza guardare in faccia a nessuno e non gli importa né anche di perdere consenso stare insieme al governo non significa dire di sì a tutto e Renzi fa bene a dire quello che pensa perché l’onestà paga sempre. Matteo Renzi un grande grandissimo politico di tutti i tempi .È tempo di aggiungere al Renzi! Mario Draghi e Carlo Cottarelli. Per salvare l’ITALIA! E qui caro Mattarella Serve il tuo intervento, primo come già detto per salvare l’ITALIA e il suo popolo, per secondo, con questi ignoranti (CONTE+SETTA) per la nostra pur scarsa democrazia la vedo dura. Con questi si sente un tanfo di dittatura fascista, e che vogliono prevaricare la nostra ottima costituzione. E vanno fermati. Come dice RENZI: Se Conte + Setta vuole pieni poteri come aveva chiesto Salvini, io dico di no. È un problema di rispetto delle regole, e un problema di democrazia. Si! Come sempre si tratta di rispettare le regole. E queste regole sono scritte nella Costituzione. Riguardano il. Potere Esecutivo e il Potere Legislativo. Quindi in Parlamento si discute dove e come investire questi soldi e si legifera, il Governo può eventualmente proporre leggi ma poi spetta al Parlamento approvarle. Il Governo e i Ministri eseguono ciò che queste leggi proclamano .Questo dice la Costituzione. Renzi ha detto questo. Se qualcuno vuole fare come se niente fosse e di testa sua sbaglia e rallenta tutto il processo di fattibilità. Non servono 300 consulenti serve che le istituzioni lavorino a testa bassa, come già dal mese di luglio chiese Renzi chiedendo anche se fosse tato necessario di cominciare già dal mese di Agosto. Presidente intervenga e renda operativo il Parlamento e il Governo. Mandiamo a riposare i Conti & dame e maggiordomi. E facciamo lavorare gente competente esperta come a dimostrato il Renzi il Mario Draghi il Carlo Cottarelli. GRAZIE MATTARELLA.

