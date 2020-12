Uno che anni fa SCRIVEVA SULLA PADANIA PAGATO DALLA LEGA con lo pseudonimo di Calandrino ed oggi lo NASCONDE ACCURATAMENTE ai suoi fans va semplicemente IGNORATO..la P…tana del giornalismo

TRAVAGLIO IL RECORMEN DI CONDANNE PER DIFAMMAZIONE ED E ANCORA DIRETTORE E GIORNALISTA DEL FALSO QUOTIDIANO. IO MI CHIEDO A QUANDO LA RADIAZIONE. IN UN STATO REALMENTE DEMOCRATICO,SAREBBE GIA RADIATO A VITA.

Credo che un giornalista, qualunque esso sia, di qualsiasi opinione sia, se diffama debba essere cancellato dall’ordine dei giornalisti. Poi ancora più grave che sia permesso di dirigere una testata. Inquietante quanto limitare la libertà di stampa.Assolutamente sì. Travaglio deve essere radiato dall ordine dei giornalisti. Della serie il bue dice cornuto all’asino. Quella che pratica il sig. Travaglio non è la professione giornalistica ma qualcosa di molto diverso e molto meno nobile , lasciando la definizione di come si possa definire ad ogni libero pensatore non schierato.

Deve essere radiato perché non è un giornalista uno che racconta bugie seriali per 20 anni e se conte non gli prestava € 2.500.000 a giugno come azienda covid ,lui e il fatto sarebbero falliti con un debito di € 1.500.000 !! Tra l’altro il finanziamento è con garanzia dello stato al 90% !! Da quel giorno è diventato lo zerbino del governo compreso Scanzi !!!!!

PER ME l’Ordine o l’albo deo giornalisti dovrebbe essere abolito perche’ non ha ragione d’essere. Per quanto riguarda il direttore Travaglio trovo ridicolo che sia allontanato e cancellato dall’Albo. Travaglio, se vuole, potra’decidere di uscirne, purtroppo l’iscrizione all’Ordine e’ conizione sine qua non per poter dirigire un giornale secondo la vigente legge sulla Stampa. Legge che dovrebbe esssere abolita in un paese democratico. .Per quanto mi riguarda va cancellato dal giornalismo un diffamatore non può essere paragonato a giornalista d’assalto. Comunque per me è cancellato da sempre in quanto non ho mai acquistato un copia del suo giornalaccio o libraccio difammatore..

Uno che anni fa SCRIVEVA SULLA PADANIA PAGATO DALLA LEGA con lo pseudonimo di Calandrino ed oggi lo NASCONDE ACCURATAMENTE ai suoi fans va semplicemente IGNORATO..la P…tana del giornalismo ultima modifica: da

