I due “eroi” sono andati a baciare le pantofole ad #Haftar. Il sequestratore ha ottenuto il “riconoscimento” politico che chiedeva. #Conte #DiMaio

ENNESIMA FIGURACCIA: Poi ci chiediamo perché abbiamo poca credibilità in Europa.

Il cinismo di Conte & banda è impressionante. Per farsi propaganda fanno salamelecchi a chiunque, anche a un macellaio come quello in foto. Ma in EU,E alla Merkel non e sfuggito il cinismo leccaiolo.E di logica conseguenza. La Cancelliera Merkel ha espresso il suo stupore per la visita di Conte al generale Haftar e Al Sarraj, il Presidente libico riconosciuto dall’Onu, ha fatto pervenire all’Ambasciata italiana, le sue lamentele. Il gesto, compiuto dal Governo italiano, è esecrabile, non era mai accaduto che un PdC si recasse a rendere omaggio ad un impostore, che ha trascinato il suo popolo in una guerra fratricida. Il gesto dimostra l’impazzimento delle istituzioni, un comportamento cialtronesco che ribalta, nella forma e nella sostanza, la prassi diplomatica. Una decisione così grave andava legittimata da una risoluzione parlamentare, preceduta dal consenso del Presidente della Repubblica. È stata un’insulsa e immotivata azione diplomatica, che ha gettato nel ridicolo le istituzioni e isola l’Italia dal resto dei paesi europei. Ora non può passare per un’ingenua gita fuori porta, visto che avrà conseguenze anche nei rapporti con il Governo americano. Giuseppi e Giggetto hanno pensato di sanare così il comportamento indegno, che hanno tenuto nei giorni successivi al rapimento, avvenuto con imbarcazioni militari, fornite dal Governo turco. Cento e passa giorni trascorsi senza esercitare nessuna pressione, per costringere Haftar al rilascio degli italiani rapiti, perché era questo lo stato giuridico dei pescatori siciliani. Al contrario è stata scelta la strada di imbastire trattative segrete, negoziando chissà quale riscatto, alla pari di altri casi di rapimenti avvenuti per mani di tribù libiche. La politica e le relazioni internazionali non sono pratiche da trattare in maniera fanciullesca e il caso non può finire “a tarallucci e vino”, al contrario si devono mettere in atto comportamenti responsabili, con l’autorevolezza che un Governo sovrano dovrebbe avere e che ahinoi non ha.

È vero che ormai sono arcinoti all’estero, ma almeno questa figuraccia poteva risparmiarcela!!!! Il PdC accompagnato dal suo maggiordomo va da Hftar far cosa? A ringraziarlo forse per aver tenuti prigionieri 108 giorni i nostri pescatori? Visto che l’accordo era stato raggiunto e guarda caso dopo le parole di Renzi al Senato, ma stai a casa e manda chi è preposto a fare queste cose. Avresti evitato inoltre al tuo maggiordomo che non capisce un caxxo, di farsi un selfie in una zona proibita e un incidente diplomatico con la Libia. Dimenticavo; di Giggino non se ne è accorto nessuno, non lo conoscono all’estero.

Ma Mi! domando. IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA MATTARELLA NON NE SAPEVA NIENTE?È CREDIBILE CHE IL DUO ABBIA AGITO IN TOTALE E SOLITARIA AUTOGESTIONE? E le proteste internazionali che ci stanno piovendo addosso, a chi vanno attribuite?

I due "eroi" sono andati a baciare le pantofole ad #Haftar. Il sequestratore ha ottenuto il "riconoscimento" politico che chiedeva. #Conte #DiMaio

