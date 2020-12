MA! C’è un accanimento nauseabondo politico e delle reti tv pubbliche e private contro Renzi/IV. Tutti che difendono il loro pezzo di potere a qualunque costo. Questo Paese non si risolleberà più?

Se la maggioranza che sostiene Conte capisce che questo è il momento del rilancio politico, bene. Se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, Italia Viva saluta tutti e toglie il disturbo. Perché per noi l’Italia deve promuovere il cambiamento, non custodire lo status quo. E oggi tutti sanno che serve un salto di qualità: a differenza degli altri noi lo diciamo pubblicamente e senza giri di parole. Siamo fieri di essere coraggiosi e liberi.

Matteo Renzi

QUESTI! Stanno tirando troppo la corda. Forse per mettere RENZI davanti al fatto compiuto e vedere se ha il coraggio di ritirare i ministri e mettere in crisi il governo. Ieri sera in ogni canale, dalla 7 (setta) a cartaigienica, era un attacco continuo. Sentire il raglio TraRaglio asserire che RENZI non si fida nemmeno dei suoi ministri e per questo li vuole ritirare dal governo è il massimo che si possa fare alla intelligenza e alla dignità.

ED: Ecco il pennivendolo più condannato per diffamazione in Italia.

I grillini che lo difendono possono leggere le condanne con date, entità risarcimenti e soggetti che li hanno ricevuti. Mai si era visto un pluricondannato come Travaglio, che ancora oggi riceve continuamente querele per diffamazione. Le ultime in ordine di data da parte di Matteo Renzi.

Che Travaglio sia un diffamatore seriale è accertato, quello che mi domando è: chi paga i risarcimenti delle condanne di Travaglio, Gomez, Padellaro etc. visto che il giornale Falso Quotidiano è ultimo in classifica delle vendite e prossimo allo zero come introiti pubblicitari?

Rubagalline cialtroni.AGGIUNGIAMO CHE! Se non fosse stato per il grandissimo MATTEO RENZI dicendovi che siete incapaci,inutili e senza palle quei pescatori sarebbero ancora carcerati in Libia. Co sta monnezza deve finire,il come lasciamolo fare a IV e a Renzi. Perche. Con questa combriccola di totale incapaci non si può pretendere un piano. Si deve cambiare Governo. Con chi considera la DECRESCITA FELICE, uno stile di vita, non si può essere complici di tanto dolore e sofferenza per il Paese. È stato già un errore governare insieme 1 anno e passa. Crisi subito ed elezioni quanto prima. ITALIA VIVA non può che guadagnarci alle prossime elezioni politiche nel meter fine a queste continue umiliazioni lavorative!

Detto ciò e! Leggo considerazioni assai astratte , non vorrei che vi sfiggisse che e’ in atto un comportamento dei media , giornali / sindacati / magistrati / forze politiche di destra e sinistra estrema , sponsorizzate probabilmente dalla nuova MASSONERIA che portera’ ad un nuovo ordine che sara’ disastroso per il popolo , ne e’ la certezza la saldatura delle forze fra destra e sinistra e sindacati nel no al referendum del 2016 per impedire IL CAMBIAMENTO . Ci sara’ un nuovo vincitore e molti di quelli che hanno permesso questo rimarranno DELUSI , ed e’ ovvio direi che se la sono CERCATA .

Studiate sinistronzi che danno ragione ai destronzi: informatevi falsi democratici. La sinistra come la intendono questi grillostronzi chiamiamo giornalisti ha fallito in tutto il mondo ,e’storia ,non esiste nazione in cui abbia avuto successo ,in quanto a queste persone ci marciano perché non essendo nulla come giornalisti veri hanno trovato un reddito comportarsi cosi ‘,tutta una questione di convenienza.

ITALIA VIVA! Stacchiamo la spina stiamo affondando con loro.

COMUNQUE!LA VERA RAGIONE DELL’AVVERSIONE VERSO RENZI DELLA VECCHIA SINISTRA.

La vera ragione di tutto questo odio è la difficoltà della vecchia sinistra di fare il lutto della sua fine storica. Più schiettamente: Renzi è colpevole di avere messo la sinistra di fronte al suo cadavere. Anziché fare il lutto della sua identità ideologica essa preferisce — come spesso accade — imputare all’eterogeno la colpa della sua morte (già avvenuta).

È un fenomeno che ricorda il rito tribale di alcune popolazioni dell’Africa nera riportato da Franco Fornari nel suo celebre Psicoanalisi della guerra: di fronte alla morte insensata di un bambino, la tribù afflitta anziché incamminarsi verso la via dolorosa dell’elaborazione del lutto preferisce attribuirne la responsabilità alla popolazione confinante e ai malefici del suo sciamano dichiarandole guerra.

Renzi sciamano? L’odio che lo investe vorrebbe coprire la fine di una concezione del mondo che ha nutrito l’interpretazione della storia per tutto il Novecento: la lotta di classe, una concezione etica dello Stato, l’identificazione del liberalismo e dei sui principi come Male, la gerarchia immobile del partito, la prevalenza della Causa universale sulle relazioni di cura particolari, una differenziazione paranoide del mondo in forze del Bene e in forze del Male, l’inclinazione populista e incestuosa della cosiddetta democrazia diretta, la riduzione delle politiche sociali a un maternage assistenzialista, il sospetto verso le manifestazioni della singolarità in tutte le sue forme, un paternalismo insopportabile che cancella le nuove generazioni.

La morte irreversibile di questo paradigma imporrebbe un lavoro del lutto estremamente impegnativo. Molto più facile allora imputare al carattere spurio, meticcio, eterogeneo, sciamanico di Matteo Renzi la crisi del Pd e della sinistra in generale che affrontare questo immane e, in realtà, inaggirabile compito.

MA! C’è un accanimento nauseabondo politico e delle reti tv pubbliche e private contro Renzi/IV. Tutti che difendono il loro pezzo di potere a qualunque costo. Questo Paese non si risolleberà più? ultima modifica: da

