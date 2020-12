Meno male che Renzi c’è, dicono quelli del Pd

Perché è il fattore umano a essere decisivo. E questo ci porta a richiamarTi alle responsabilità che tutti abbiamo sulla scuola. Da due mesi i nostri ragazzi non vanno più a scuola: è una tragedia, Presidente, una tragedia. Sussistono le responsabilità delle Regioni, certo; quelle del trasporto pubblico non organizzato per tempo; il grave errore di aver chiuso l’unità di missione sull’edilizia scolastica che oggi tutti dicono di voler riaprire. Ma c’è un dato di fatto: i nostri figli hanno perso un anno rispetto ai ragazzi tedeschi o francesi. Perché loro tengono aperte le scuole, a differenza nostra. È un patrimonio di competenze perse, di relazioni smarrite, di umanità infranta. Misureremo negli anni i danni psicologici per questa generazione condannata alla solitudine in una stagione in cui la relazione è tutto. Ma adesso lavoriamo per riaprire le scuole. I tedeschi e i francesi, non sono migliori di noi: se loro hanno gestito per tempo l’emergenza scolastica, cerchiamo di farlo anche noi. Prendiamo atto che servono i tamponi e i vaccini, non i banchi a rotelle e le autocertificazioni. La didattica a distanza, Presidente, è una sconfitta per tutti. Ma per noi, politici e genitori, è una sconfitta doppia. Matteo Renzi

Non fatevi attrarre dall’inganno delle facili mozioni d’affetto. Ma è così sofferente l’andante lento del Pd che Matteo Renzi è un fulmine. Puntuale a tenere il punto, per conto di chi sta rilassato, su altri dossier, oltre la pandemia, che riguardano, appunto, il Paese, il suo funzionamento, l’economia, gli scenari internazionali e la sicurezza.

La questione dei servizi segreti sulla quale il premier fa catenaccio inventandosi la qualsivoglia, una Fondazione, per segregarli sotto il suo controllo mentre il Pd fa finta di nulla, sopito, quando, come sostiene Calenda, avrebbe un uomo come Marco Minniti che su questo argomento per competenza è imbattibile. Insomma su questioni di peso il Pd meriggia tanto da trascurare i suoi uomini migliori e lasciando così spazio alle evoluzioni dell’avvocato Conte.

Un sentimento condiviso dalla maggioranza dei gruppi parlamentari del Pd a iniziare dai capigruppo, entrambi già renziani della prima ora, che a mezze parole sostengono lo slancio delle rimostranze renziane. E se l’ex premier non si fosse fatto vivo, anche dandosi in pasto ai soliti fraintendimenti dell’azione fratto il tornaconto personale o altre sciocchezze nipoti di un’analisi politica viziata, all’origine, da antipatie caratteriali insanabili? Nonostante gli sberleffi, gli arrembaggi dell’informazione, gli editoriali per partito preso, il minestrone riscaldato, Renzi ha svelato dei limiti dei ministri di questo governo, a partire dal premier, che in qualsiasi altro paese normale si sarebbero risolti con dei cambi in corsa, mentre da noi è il dramma.

L’impossibile, visto il momento. Si dovrebbe fare ma non c’è l’alternativa. Un modo di ragionare di rimessa che trasforma confronti dovuti e di merito in pettegolezzi da comari del paesino. Con i talk e gli editoriali di alcuni commentatori a fare da gran cassa. Pronti ad additare gli interventi di Renzi alla stregua di un pierino sciagurato, visto il cratere pandemico, esercitati per un briciolo di visibilità (ma a cinismo i colleghi della politica sono forse iscritti alla congrega della carità?).

Il merito di Renzi è aver svelato un melange di veri e propri buchi neri, questioni massicce in cui questo governo si è infilato. Non suggestioni o punti di vista, ma ‘gnafànno’ proprio. Il punto era come dirlo. Chi lo doveva dire. Quando dirlo. E ipotesi di risoluzione. L’alternativa di continuare a vivacchiare con il sibilio dell’ammonimento di Draghi che rulla nell’orecchio: siamo sull’orlo del baratro.

Il Pd che ha nel tradizionale DNA di governo l’anima di quello che ripara i guasti fatti da altri, verso la premiership di Conte accentua una mediazione al ribasso, cede sulla sostanza, nel nome di quale vessillo che non c’è noto. Difende un patchwork indistinto che ha il principale fallimento nella gestione organizzativa in risposta alla pandemia che non fa altro che alimentare confusione, messaggi obliqui, distorti, agghindati da una comunicazione contorta, pressapochista, apri e chiudi, i colori diversi, i ‘permessi’ dei politici concessi ai cittadini-sudditi, che rotola giù giù, in un domani vicino, alla data d’inizio e il proseguimento della vaccinazione degli italiani.

Con il kolchoz organizzativo (riscrivo la proposta fatta qua e là: per la vaccinazione è consigliabile utilizzare lo schema delle sezioni elettorali nei vari comuni. Ci sono le sedi, da attrezzare, e gli elenchi utili per la prima tornata) approssimativo e concentrato nelle stesse mani di chi si deve occupare di mascherine, siringhe, camici, appalti e investimenti internazionali. E pure di Recovery Fund.

L’Italia ha primati negativi preoccupanti. In Europa. Il meno, vistoso e marcato, del pil e il maggiore numero di morti. Chi risponde prima la salute e poi l’economia, gli stessi che hanno escogitato l’app del cashback, di una totale inutilità agli effetti del rilancio produttivo del Paese, non hanno capito nulla di quelle file per un pasto caldo davanti alle mense della Caritas. La punta dell’iceberg che salterà fuori con i licenziamenti del prossimo anno.

L’alert di Renzi raccoglie questo moloch variegato. Che alla prima vista è uno scambio di parti paradossali. Nacque questo governo per volontà di Renzi e fu maldigerito da Zingaretti. Oggi si tratta di parare l’affidabilità dell’Italia sul fronte internazionale, gli Stati Uniti di Biden, versante Europa che ci guarda e ci valuta sul recovery ma pure sul debito enorme, la spossatezza e la pazienza oltre tolleranza degli italiani.

E a proposito del Pd senza baricentro, c’è uno dei pochi governatori appartenente ai piddini, Bonaccini presidente dell’Emilia Romagna (la regione che sta rispondendo meglio alla pandemia), che è il miglior alleato delle posizioni renziane correnti. Un presagio di leadership?

Meno male che Renzi c’è, dicono quelli del Pd ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo