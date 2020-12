ORA GIGGINO, lo sterminatore della povertà, salirà sulla big a e farà il giro dei social battendosi il petto come i nostri amici primati!

Liberi i pescatori italiani in Libia. Quanti dubbi su un viaggio irrituale. Con una decisione insolita, Conte e Di Maio volano a Bengasi per riportare a casa i 18 marittimi sequestrati da oltre 100 giorni. Una mossa criticata dalle opposizioni.

Mi immagino l’incipit del discorso di Di Maio: Fuochi d’ artificio preparati ad ARTE ! Comunque contento per la liberazione di 18 lavoratori, per i due trasvolatori, lasciamo perdere…Perchè sono andati tutti in due +il magiordomo? Perchè sono due mezze cartucce. Almeno così ne facevano una intera.Non parliamo del maggiordomo.Tutti contenti per la liberazione dei pescatori….ma insomma sono andati presidente del cosiglio e ministro degli esteri per ottenere un rilascio dopo mesi di fermo….la turchia stessa situazione ha risolto in 48 ore e non mi risulta che Erdogan si sia mosso da Ankara

Sono andati in 2 (Il terzo si e nascosto) a far cosa ? Speriamo abbiano preso un solo aereo . Il signor Conte come il mitico HULK sta ore in televisione , rilascia ogni giorno interviste a gogo’ che si parli di letteratura o di cavalli . Trova pure il tempo di andare a omagyiare il generale libico . Non sia mai che perda qualche inquadratura tv. TROPPO SALE NELLA MINESTRA E’ IMMANGIABILE. In circostanze analoghe Renzi e Minniti impiegarono 6 ore non 3 mesi per liberare i pescatori; e senza fare patetiche passerelle con un tagliagole come Haftar.

In un momento così le ‘passerelle’ mediatiche se le potevano risparmiare oppure agire prima non quando certe ‘popolarità’ sono a livello della mediocrità, e si sa basta un fuochetto d’artifico per risollevare quello che si è perduto da tempo. Questo tipo di cose va condotto con discrezione, non con sceneggiate natalizie alla Casalino (come quando andarono in aeroporto ad accogliere la neoconvertita senza ricevere neache un grazie) o dopo il “cazziatone” di un alleato in Senato. Questa è stata l’impressione di molti. Questo senza contare ovviamente quello che ci è costato. Con tutto il rispetto, dopo tre mesi di prigionia e l’umiliazione subita (sopratutto se confrontata col trattamento riservato alla Turchia), questa sceneggiata natalizia mi sembra l’ennesimo schiaffo . Felice per la liberazione dei marittimi, schifato dalla passerella del Duo Dinamico + quello nascosto.Lo ha fatto solo per avere un motivo per rimbalzare l’incontro previsto con Renzi pensando di rendergli pan per focaccia. Macabro Pinocchietto.

PS:Mi faccio una domanda , perchè adesso questa liberazione senza apparente motivo e da come dicono nessun “ristoro”, come mai tutta questa disponibilità da Haftar dopo che il fatto Regeni sta sollevando tanta polvere e se lo scambio stesse proprio qui visto che Haftar è un protetto dell’Egitto?

Vedremo cosa accadrà con Regeni sono curioso, ma se ho ragione dimostrerebbe l’ambiguità e falsità di Conte e DiMaio.

ORA GIGGINO, lo sterminatore della povertà, salirà sulla big a e farà il giro dei social battendosi il petto come i nostri amici primati! ultima modifica: da

