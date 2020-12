E come è possibile mettere solo nove miliardi sulla sanità? In tre anni il mio Governo ha messo sette miliardi in più, senza pandemia: ancora oggi i Cinque Stelle definiscono “tagli” questo maggior investimento di sette miliardi in tre anni. Dopo una pandemia e con risorse eccezionali mettiamo solo nove miliardi in cinque anni? E come possiamo dire NO al Mes che ha meno condizionalità del Recovery Fund? Qual è la ragione del nostro rifiuto? I nostri parlamentari hanno proposto una precisa allocazione dei 36 miliardi del MES. Come si può dire no agli investimenti sulla sanità, caro Presidente? Se siamo in emergenza e abbiamo il maggior numero di morti in Europa forse dobbiamo investire di più in Sanità, non credi? Questo rifiuto ideologico del MES mi appare ogni giorno più incomprensibile. Matteo Renzi.

Bravissimo Renzi Tieni duro o manda tutti a casa prima che sia troppo tardi. Gli italiani sono stanchi di Conte e company!!!

SERVE. Un piano che parte dalla garanzia sulle spese. Se non vogliamo istituzioni aggiuntive dobbiamo farci carico di garantire all’Europa e agli italiani la qualità della spesa altrimenti andiamo in malora perché non serviamo a nulla.

Impossibile immaginare di far gestire 209 mld di € a questo Governo, oggi sono partiti in due per la Libia uno addirittura con l’badante e o amante, per la solita passerella populista. La Germania parteciperà con noi e gli altri al Vax_Day il 27.12, solo che loro partono veramente, noi inizieremo dopo qualche settimana. Io di speranze non ne ho più, a meno che non mandiamo a casa qualcuno.

Purtroppo il popolino non capisce. si trincera sul fango buttato addosso da anni su Renzi e pensa che lui voglia chissà cosa il male assoluto. Mentre sono I 5s e la lega che hanno rovinato la politica italiana creando talmente tante danni che ci vorranno anni prima di avere ancora dei politici che pensano per il bene del popolo.

Basta vedere e leggere chi sono quelli che fanno. Commenti stupidi sono per. La maggior parte persone che. Lo fanno semplicemente per ignoranza e per ringraziare i 5* per il reddito che. Magari non. Meritano, altrimenti non si spiega tanta ignoranza ripetendo come pappagalli quello. Che dice il prima grilliota e o il capitano fascista.

