Una brillante umiliazione a Bengasi

IL MINISTRO DEGLI ESTERI SI NASCONDE DIETRI IL PRIMO MINISTRO CHE PUR DI APARRIRE TI DAREBBE PURE IL CU.., E IL SUO MAGGIORDOMO PER NON APPROFONDIRE CI MANDA I Bacioni da Bengasi così si mostra Casalino.

Immaginiamo se il capo dell’antimafia si recasse in Aspromonte per ringraziare dei criminali per aver rilasciato un ostaggio. A parte l’amara ironia, questi due beoti hanno commesso un atto di una gravità inaudita. Di fatto hanno legittimato un governo illegale, non riconosciuto dalla comunità europea. Sono correi il Dirigente Generale della Farnesina e il Consigliere diplomatico di Giuseppi (è più forte di me, ma non posso astenermi dal chiamarlo così), che avrebbero dovuto scongiurare una simile iniziativa. Senza tralasciare che il fido Casalino ha postato, sulla chat dei giornalisti, la geolocalizzazione del luogo dove è avvenuto l’incontro. Quello che mi tormenta e che questi cialtroni rappresentano il Governo italiano. Hanno dato il peggio di loro e sono certo che il Presidente Mattarella esprimerà, se non lo ha già fatto, tutto il suo dissenso.Mattarella diciamolo senza riserve che Casalino da tempo andrebbe cacciato a calci in cu….Ci costa 150.000mila euri l’anno. Le 5stalle , quelli che dovevano cambiare l’Italia. ……. Povera Italia. Casalino quando lesse “1984” di G Orwell decise che il potere di controllo sullo Stato e sul popolo poteva effettivamente essere esercitato dal Grande Fratello . Come nel romanzo visionario e profetico di Orwell. Il trucco è fare in modo che il popolo cieco acclami il suo carnefice.

POI ANDANDO ALLE PASERELLE INUTILI . Viva i diciotto pescatori riconsegnati alle loro famiglie in tempo per Natale. Ma il signore della guerra libico Khalifa Haftar ha appena azzerato la nostra credibilità nel Mediterraneo e queste cose contano (vedi il delitto Regeni)

La liberazione dei pescatori a Bengasi è un’operazione brillante sul piano politico interno, quindi vista dall’Italia, ma è un disastro umiliante sul piano internazionale. Partiamo dalla brillantezza. Nel giorno della verifica di governo per il premier Giuseppe Conte, che coinvolge anche il suo controllo sui servizi segreti, lui va in Libia assiem al capo dell’Aise (i servizi segreti che si occupano di quello che succede all’estero), Gianni Caravelli, e si fa restituire gli equipaggi di due pescherecci italiani sequestrati da quasi quattro mesi. E’ il risultato di una trattativa serrata condotta dall’Aise ed è una risposta a chi lo critica: questo tandem fra me e i servizi segreti funziona, perché volete toccarlo? Manca una settimana a Natale e le famiglie di Mazara del Vallo che non sapevano più come ottenere la liberazione dei loro cari se li vedono consegnati indietro. Molto bene.

